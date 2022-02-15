Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців на Олімпійських іграх 16 лютого

У середу, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Піднебесній розіграють чергові сім комплектів нагород.

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Під прапором України на олімпійських дистанціях виступатимуть десять спортсменів у п'яти видах спорту. У біатлоні пройде жіноча естафета, в якій візьмуть участь Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк (Підгрушна), яка одужала після коронавірусу. У фіналі лижної акробатики виступлять олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк. Іван Ковбаснюк змагатиметься у гірськолижному слаломі, лижниці Юлія Кроль та Марина Анцибор намагатимуться пробитися до фіналу в командному спринті, а Уляна Дуброва виступить у чвертьфіналі з шорт-треку.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

16 лютого (середа)

Гірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки 04:15 «UA:Перший»

Лижні гонки. Командний спринт. Жінки 09:15 «UA:Перший»

Біатлон. Жіноча естафета 09:45 «UA:Перший»

Фрістайл. Лижна акробатика, фінал. Чоловіки 13:00 «UA:Перший»

Шорт-трек. Жінки 13:30 «UA:Перший»

На жаль, після одинадцяти днів змагань Україна на Олімпіаді наразі без нагород. А медальний залік Ігор із дванадцятьма золотими нагородами очолює Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російську фігуристку Камілу Валієву, що попалася на допінгу, допустили до одиночного турніру на Олімпіаді.

Фото НОК України

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