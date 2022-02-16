Багаторазовий чемпіон світу втратив олімпійське «золото» через власну дурість: момент потрапив на відео

Чотириразовий чемпіон світу та володар «срібла» Ігор-2018 у Пхенчхані, норвезький двоборець Ярл Магнус Рібер втратив золоту медаль Олімпіади в Пекіні через грубу помилку на лижній трасі.

Впевнено вигравши першу частину змагань у лижному двоборстві (стрибки з великого трампліна), 24-річний спортсмен вийшов на дистанцію лижних перегонів лідером і вже на першому кілометрі випереджав найближчого переслідувача на цілих 48 секунд. Але наприкінці першого кола з переможцем загального заліку трьох останніх розіграшів Кубка світу стався дикий конфуз. Замість того, щоб продовжувати бігти по дистанції, Рібер взяв праворуч і пішов у фінішний коридор.

Коли знаменитий спортсмен усвідомив свою помилку та розвернувся, було вже пізно. Через прикру хибу норвежець втратив цілих 40 секунд і незабаром дозволив переслідувачам не лише себе наздогнати, а й оминути. В підсумку на п'єдестал пошани піднялися його співвітчизники Йорген Гробак та Йєнс Лугос Офтебру, а також японець Акіто Ватабе. Сам же Ярл Магнус із відставанням у… 40 секунд фінішував лише восьмим.

«Я почуваюся повним ідіотом. Це безглузда помилка. І я засмучений, що весь світ побачив, як я марно втратив «золото», — бідкався після завершення гонки Ярл Магнус Рібер.

Помилка норвежця прикра вдвічі, якщо врахувати, що першу дисципліну двоборства він пропустив на Іграх у Пекіні через позитивний тест на коронавірус і вийшов із самоізоляції лише за день до старту.

До речі, Рібер, траплялося, їхав не туди й раніше. Наприклад, у схожій манері він втратив золоту медаль чемпіонату світу 2016 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суд виніс несподіване рішення щодо допінгу російської фігуристки Каміли Валієвої.

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