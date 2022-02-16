Президент футбольного клубу «Металіст» Олександр Ярославський задав дуже високий темп його розвитку та зобов'язав усю команду працювати буквально цілодобово задля досягнення більших результатів. Про підсумки Winter Cup, про збори та трансфери, що пройшли, розповів в інтерв'ю офіційному клубному сайту жовто-синіх віцепрезидент «Металіста» Євген Красніков.

«Ви знаєте, я багато років працюю під керівництвом Олександра Ярославського, і думаю, не секрет, наскільки це амбітна людина. Але навіть я не очікував, що Олександр Владиленович так потужно та фундаментально повернеться у великий футбол», — сказав Красніков.

Він зазначив, що за мінімальний термін Ярославський знову побудував 14 шикарних полів останнього покоління, на яких тренуються тисячі дітей, а зараз відновлює інфраструктуру стадіону.

При цьому, наголосив віцепрезидент, найголовніше — це створення команди.

«Скажу чесно, ми з Олександром Кучером працюємо під великим тиском. І коли Олександр Владиленович каже, що я не даю йому спати, повірте — це не так. І мені, і Олександру Кучеру, і директорові стадіону, і багатьом менеджерам не дає спати саме Олександр Владиленович. За останні пів року була зроблена колосальна робота, але ми не збираємося зупинятися. І, звичайно, пріоритетом є створення конкурентної команди не лише в українському чемпіонаті, а й у європейських кубках», — розповів Красніков про амбіції клубу.

Він відмовився давати характеристики новачкам, наголосивши, що «все покаже сезон», а робота клубу на трансферному ринку не припиняється.

«У недавній бесіді президент дав чітко зрозуміти, що ми маємо займатися „Металістом“ цілодобово. І попри те, що економічна ситуація дуже складна, він готовий інвестувати величезні кошти, щоб повернути людям те свято, яке було під час президентства Ярославського з 2005 до 2012 року. А може, навіть перевершити. Я багато разів говорив і не побоюсь повторитися, що харків'янам і не лише потрібний потужний, сильний і конкурентоспроможний „Металіст“, який своїми успіхами дарує багато позитивних емоцій у цей складний час. Який заробляє очки для українського футболу на європейській арені. Який за короткий проміжок часу дав українському футболу таких талановитих футболістів, як Мудрик, Лунін, Судаков», — зазначив в інтерв'ю віцепрезидент «Металіста» Євген Красніков.

І додав: «Не буду оригінальним, якщо скажу, що лише одна людина, а саме Олександр Ярославський, може втілити у життя мрії вболівальників улюбленої команди. І це не гучні слова, а констатація факту. Про „Металіст“ Ярославського говорять результати. І те, що „Металіст“, граючи в першій лізі, збирає більше вболівальників, ніж вся прем'єр-ліга, говорить про взаємну любов фанатів та команди Олександра Ярославського».

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