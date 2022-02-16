Фінішний ривок Білосюк допоміг нашій біатлонній четвірці показати в естафеті найкращий результат українців на Олімпіаді у Пекіні

У середу, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю відбулася жіноча біатлонна естафета, в якій Україну представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк (Підгрушна), котра перехворіла на коронавірус.

На першому етапі Петренко із чистою стрільби на «лежці» та «стійці» не особливо вразила на трасі ходом і передала естафету 10-ю з відставанням 21,7 секунди від лідера Німеччини. На жаль, наш лідер Джима після стрільби лежачи (чотири хиби!) змушена була вирушити на штрафні 150 метрів і повернулася на трасу лише на 16-му місці. На «стійці» олімпійська чемпіонка використала три додаткові патрони і, не зважаючи на гідну швидкість (п'ята на своєму етапі), завершила свій 6-кілометровий відрізок дистанції лише на 12-й позиції (2 хвилини 8 секунд від росіянок, котрі йшли першими). На третьому етапі Меркушина, яку, нагадаємо, терміново довикликали на Ігри після кадрових проблем у збірній, швидко і точно відпрацювала на «лежці» та «стійці», зумівши підняти Україну на 8-й рядок протоколу (до першого місця, на якому йшла Швеція, — 1 хвилина 52 секунди). На вирішальному відрізку дистанції нашу збірну представляла Білосюк, якій лише за те, що вона в ситуації зі здоров'ям, що склалася, все ж вирішила допомогти команді, потрібно вклонитися в ноги. Олена блискуче відстрілялася лежачи і стоячи і, незважаючи на прогнозовані проблеми зі швидкістю, все ж змогла на фініші обігнати суперницю з Чехії та підняла Україну на 7-е місце. Найкращий результат наших спортсменів на Олімпіаді в Пекіні! Ех, якби не проблеми Джими на стрільбищі та те злощасне штрафне коло…

Олімпійськими чемпіонками в естафеті стала Швеція (Лінн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Еберг, Ельвіра Еберг), «срібло» дісталося біатлоністкам з команди Олімпійського комітету Росії (Ірина Казакевич, Крістіна Рєзцова, Світлана Миронова, Ульяна Нігматулліна), «бронза» — Німеччині (Ванесса Фойгт, Ванесса Хінц, Франціска Пройс, Деніз Херманн).

Чого гріха таїти, перед стартом Ігор саме у цій змагальній дисципліні наші вболівальники розраховували, що «жовто-сині» зможуть поборотися за п'єдестал. Але реалії виявилися іншими, особливо після того, як Валя Семеренко після невдалого виступу залишила Піднебесну через проблеми зі здоров'ям, а Олена Білосюк та Дар'я Блашко заразилися COVID-19 та надовго випали із тренувального процесу. «Запам'ятаю ці Ігри, як страшний сон», — заявила після виходу з самоізоляції олімпійська чемпіонка Білосюк.

Нагадаємо, що напередодні чоловіча збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний) із чотирма штрафними колами фінішувала в естафеті на 9-му місці.

На жаль, Україна, як і раніше, залишається без олімпійських нагород Пекіна-2022. Раніше найкращий результат — 8-е місце у спринтерських перегонах — показала біатлоністка Юлія Джима.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські фрістайлісти Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк боротимуться за олімпійські медалі у фіналі лижної акробатики.

Фото НОК України

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