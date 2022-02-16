Світоліна на престижному турнірі в Дубаї поступилася суперниці-поліглоту зі Швейцарії: відеоогляд матчу

У середу, 16 лютого, перша ракетка України Еліна Світоліна (15-та у світовому рейтингу), котра напередодні здолала суперницю в Єгипту Майяр Шериф, провела поєдинок другого кола на престижному турнірі WTA в Дубаї з призовим фондом 703,5 тисячі доларів.

Суперницею одеситки стала 24-річна Жіль Тайхманн (35-та) зі Швейцарії, з якою українка раніше обмінялася перемогами. 2020-го Еліна у Страсбурзі взяла гору — 6:4, 6:3, а 2021-го в Мадриді поступилася — 6:2, 4:6, 6:7 (5).

Цього разу українка у тяжкому поєдинку програла уродженці Барселони, яка розмовляє п'ятьма мовами, у двох сетах — 6:7 (0), 2:6.

Так уже склалося, що Еліна у п'ятому поєдинку поспіль поступилася тенісистці-шульзі. Окрім двох фіаско у матчах з Тайхманн, одеситка не змогла впоратися з чешкою Вондроушовою, німкенею Кербер та канадкою Фернандес.

Вихід до 1/8 фіналу змагань в ОАЕ приніс Світоліній 55 рейтингових очок та 9000 доларів призових «брудними».

Зазначимо, що до другого кола змагань у Дубаї пробилася ще одна українка Даяна Ястремська (146-а), яка проведе матч із третьою ракеткою світу Барборою Крейчиковою з Чехії.

А ось киянка Марта Костюк (49-а), яка успішно подолала в ОАЕ два раунди кваліфікації, на старті основної сітки, на жаль, поступилася другій ракетці світу Аріні Соболенко з Білорусі — 4:6, 1:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна увійшла до числа 20 тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру.

Фото Jimmie48

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