Українець Олександр Абраменко став віцечемпіоном Олімпійських ігор у Пекіні

У середу, 16 лютого, на зимовій Олімпіаді в Китаї відбулися фінальні змагання фрістайлістів у лижній акробатиці, в яких серед 12 найкращих Україну представляли олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.

На жаль, 23-річний уродженець Берегового на Закарпатті Окіпнюк за підсумками двох спроб не зміг пробитися до суперфіналу та фінішував на дуже гідному 9-му місці. А ось наш перевірений боєць 33-річний спортсмен з Миколаєва Абраменко, який ніс разом із фігуристкою Олександрою Назаровою прапор України на церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні, пробився до шістки спортсменів, які сперечалися за олімпійські медалі.

В єдиній спробі Олександру не зовсім вдалося приземлення, але з підсумковими 116,50 бала він зумів зберегти друге місце (перший результат показав фрістайліст з Китаю, третій — росіянин) і став віцечемпіоном Олімпійських ігор у Пекіні. Перша медаль України зимової Олімпіади-2022!

Нагадаємо, що нинішня Олімпіада — п'ята в кар'єрі Абраменка. У Турині-2006 він став 27-м, у Ванкувері-2010 — 24-м, у Сочі-2014 — 6-м та у Пхенчхані-2018 — олімпійським чемпіоном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна у жіночій біатлонній естафеті на Іграх у Пекіні фінішувала на сьомому місці.

Фото НОК України

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