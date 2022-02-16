Україна зі «сріблом»: медальний залік зимових Олімпійських ігор у Пекіні за підсумками 16 лютого
У середу, 16 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще вісім комплектів медалей. За підсумками 12 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени 28 із 91 країни-учасниці. Нарешті, нагороду Ігор-2022 здобув представник України!
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Віцечемпіоном Олімпійських ігор у Пекіні став 33-річний фрістайліст з Миколаєва, володар «золота» Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко (на фото), який показав другий результат у лижній акробатиці (від держави призер має отримати 80 тисяч доларів). Зазначимо також гідне, 9-те, підсумкове місце у цій дисципліні нашого дебютанта Ігор Олександра Окіпнюка.
На сьомій позиції за підсумками біатлонної естафети фінішувала жіноча команда України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Білосюк.
Лижниці Юлія Кроль та Марина Анцибор, а також лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода, ставши у своїх забігах дев'ятими, не змогли пробитися до фіналу у командному спринті, Уляна Дуброва з особистим рекордом припинила боротьбу у чвертьфіналі змагань з шорт-треку, а Іван Ковбаснюк у гірськолижному слаломі не зумів у першій спробі дістатися фінішу та припинив боротьбу за високі місця.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (13−7-8), за якою йдуть Німеччина (10−6-4) та США (8−7-4).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Норвегія
|13
|7
|8
|28
|2
|Німеччина
|10
|6
|4
|20
|3
|США
|8
|7
|4
|19
|4
|Китай
|7
|4
|2
|13
|5
|Австрія
|6
|7
|4
|17
|6
|Нідерланди
|6
|4
|4
|14
|Швеція
|6
|4
|4
|14
|8
|Швейцарія
|5
|0
|5
|10
|9
|Російський олімпійський комітет
|4
|8
|12
|24
|10
|Франція
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|3
|4
|11
|18
|12
|Італія
|2
|7
|6
|15
|13
|Японія
|2
|5
|7
|14
|14
|Південна Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
|Фінляндія
|1
|2
|2
|5
|17
|Австралія
|1
|2
|1
|4
|18
|Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|19
|Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|21
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
|Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
|Україна
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
|Естонія
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що у четвер, 17 лютого, визначаться володарі шести комплектів медалей зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з Норвегії Ярл Магнус Рібер втратив олімпійське «золото» у лижному двоборстві через власну дурість.
Фото НОК України228
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