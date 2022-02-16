Україна зі «сріблом»: медальний залік зимових Олімпійських ігор у Пекіні за підсумками 16 лютого

У середу, 16 лютого, на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю було розіграно ще вісім комплектів медалей. За підсумками 12 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени 28 із 91 країни-учасниці. Нарешті, нагороду Ігор-2022 здобув представник України!

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Віцечемпіоном Олімпійських ігор у Пекіні став 33-річний фрістайліст з Миколаєва, володар «золота» Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко (на фото), який показав другий результат у лижній акробатиці (від держави призер має отримати 80 тисяч доларів). Зазначимо також гідне, 9-те, підсумкове місце у цій дисципліні нашого дебютанта Ігор Олександра Окіпнюка.

На сьомій позиції за підсумками біатлонної естафети фінішувала жіноча команда України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Білосюк.

Лижниці Юлія Кроль та Марина Анцибор, а також лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода, ставши у своїх забігах дев'ятими, не змогли пробитися до фіналу у командному спринті, Уляна Дуброва з особистим рекордом припинила боротьбу у чвертьфіналі змагань з шорт-треку, а Іван Ковбаснюк у гірськолижному слаломі не зумів у першій спробі дістатися фінішу та припинив боротьбу за високі місця.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (13−7-8), за якою йдуть Німеччина (10−6-4) та США (8−7-4).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Норвегія 13 7 8 28 2 Німеччина 10 6 4 20 3 США 8 7 4 19 4 Китай 7 4 2 13 5 Австрія 6 7 4 17 6 Нідерланди 6 4 4 14 Швеція 6 4 4 14 8 Швейцарія 5 0 5 10 9 Російський олімпійський комітет 4 8 12 24 10 Франція 4 7 2 13 11 Канада 3 4 11 18 12 Італія 2 7 6 15 13 Японія 2 5 7 14 14 Південна Корея 2 4 1 7 15 Словенія 2 3 2 7 16 Фінляндія 1 2 2 5 17 Австралія 1 2 1 4 18 Нова Зеландія 1 1 0 2 19 Угорщина 1 0 2 3 20 Чехія 1 0 1 2 21 Словаччина 1 0 0 1 22 Білорусь 0 2 0 2 23 Україна 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 25 Бельгія 0 0 1 1 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1 Естонія 0 0 1 1

Зазначимо, що у четвер, 17 лютого, визначаться володарі шести комплектів медалей зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з Норвегії Ярл Магнус Рібер втратив олімпійське «золото» у лижному двоборстві через власну дурість.

Фото НОК України

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