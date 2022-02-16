Українка Ястремська сенсаційно перемогла у Дубаї олімпійську чемпіонку: відеоогляд матчу

Сьома на цей час ракетка України Даяна Ястремська (146-а у світі), яка приємно здивувала шанувальників новою піснею, продовжує успішний виступ на престижному тенісному турнірі в Дубаї з призовим фондом 703,5 тисячі доларів.

У поєдинку другого кола 21-річна одеситка за півтори години сенсаційно перемогла у двох сетах третю ракетку світу, тріумфаторку «Ролан Гаррос"-2021, олімпійську чемпіонку Токіо-2020 у парному розряді, 26-річну Барбору Крейчикову з Чехії — 6:3, 7:6 (3).

Зазначимо, що Даяна, яка раніше вибила в Дубаї трьох учасниць кваліфікації і в першому раунді — румунку Ірину Бегу (54-а), втретє у кар'єрі обіграла тенісистку з першого десятку світового рейтингу. До цього українка в 2019 році в Ухані виявилася сильнішою за другу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії, а в 2020-му в Досі зіпсувала настрій п'ятій у рейтингу WTA американці Софії Кенін.

Вихід до чвертьфіналу турніру в ОАЕ приніс Ястремській 100 рейтингових очок та 17 500 доларів «брудними». Путівку до півфіналу Даяна оскаржить у матчі зі ще однією чешкою — 22-річною Маркетою Вондроушовою (38-а), яка розгромила росіянку Варвару Грачову (80-а) — 6:2, 6:0.

На жаль, ще дві українки вже припинили виступи на змаганнях у Дубаї. Марта Костюк (49-а), успішно подолавши три раунди кваліфікації, поступилася у першому колі Аріні Соболенко (2-а) з Білорусі — 1:6, 4:6, а Еліна Світоліна після перемоги над Майяр Шериф з Єгипту програла у другому раунді швейцарці Жіль Тайхманн (35-а) — 6:7 (0), 2:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяну Ястремську виправдали у допінговій справі.

Фото Jimmie48

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