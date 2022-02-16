Українська лижниця провалила допінг-пробу на Олімпіаді: що відомо

Українська лижниця Валентина Камінська, яка раніше виступала за Білорусь, здала (10 лютого) позитивну допінг-пробу на Олімпійських іграх у Пекіні, інформує офіційний сайт Міжнародного агентства з тестування (ITA).

Повідомляється, що в пробі 34-річної спортсменки, яка на Олімпіаді в Піднебесній посіла 79-е місце в класичній гонці на 10 км і 70-у позицію в спринті, виявили одразу три заборонені речовини — анаболічний стероїд та два стимулятори (метаболіт 5-метилгексана-2-аміна та метаболіт гептамінол).

Відповідно до антидопінгових правил Міжнародного олімпійського комітету Камінській заборонено брати участь у змаганнях та тренуваннях на Олімпіаді до закінчення розгляду. Лижниця має право оскаржити тимчасове усунення у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні, а також запросити відкриття допінг-проби «Б».

Нагадаємо, що віцечемпіонка світу-2013 на роликових лижах Валентина Камінська, яка народилася в Могилеві, виступала на Олімпійських іграх у Сочі-2014 та Пхенчхані-2018 під прапором Білорусі, після чого прийняла українське громадянство та стала представляти на змаганнях нашу країну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російська фігуристка Каміла Валієва здала позитивну допінг-пробу, але за рішенням CAS була допущена до подальших змагань.



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