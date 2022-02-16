Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі змагання Олімпійських ігор 17 лютого

У четвер, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, де Україна виборола першу медаль, розіграють ще шість комплектів нагород.

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На жаль, вперше на Іграх-2022 день змагань пройде без участі наших спортсменів. У бобслеї, ковзанярському спорті та хокеї українці на Олімпіаді не представлені, без участі «жовто-синіх» розіграють місця на п'єдесталі у командній першості в лижному двоборстві та скі-кросі у жіночому фрістайлі, а фігуристка Анастасія Шаботова, на жаль, не кваліфікувалася до довільної програми.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Олімпіада-2022. Пекін

17 лютого (четвер)

Гірські лижі. Жінки. Гірськолижна комбінація. Слалом 06:00 «UA:Перший»

Фрістайл. Жінки. Скі-крос. Малий фінал, великий фінал 08:00 «UA:Перший»

Лижне двоборство. Командна першість. Естафета — великий трамплін / 4×5 км 10:00 «UA:Перший»

Ковзанярський спорт. Жінки, 1 000 м. 10:30 «UA:Перший»

Фігурне катання. Жіноче одиночне катання. Довільна програма 12:00 «UA:Перший»

Нагадаємо, після 12 днів змагань медальний залік Ігор із 13 золотими нагородами очолює Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська біатлоністка Валентина Камінська провалила допінг-пробу на Олімпіаді.

Фото Twitter Olimpics

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