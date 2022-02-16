У четвер, 17 лютого, київське «Динамо», яке розгромило сербську «Інджію» (4:0) та «Кайрат» з Казахстану (4:0), проведе черговий спаринг на останньому зборі в Туреччині.

Суперником «біло-синіх» стане віцечемпіон Латвії «Валмієра», кольори якої захищає футболіст молодіжної збірної України Іван Желізко.

Зазначимо, що за кілька днів до поєдинку з підопічними Мірчі Луческу латвійський клуб відправив у відставку головного тренера — 47-річного грузинського фахівця Тамаза Пертію (своєго часу він грав в Україні за шепетівський «Тепм»), і поки що діями команди керують його асистенти Юргіс Калнс та Гатіс Калниньш.

На зборі в Туреччині «Валмієра» вже провела чотири спаринги, три з яких проти українських клубів. Віцечемпіон Латвії зіграв унічию з «Кривбасом» (1:1), а також поступився румунському «Херманнштадту» (0:2), «Руху» (0:2) та «Зорі» (1:2).

Пряму відеотрансляцію матчу «Динамо» — «Валмієра» на стадіоні Mardan Stadium в Анталії дивіться о 16:00 на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що перший офіційний матч у 2022 році «Динамо» проведе 26 лютого, коли в рамках 19-го туру УПЛ прийме на своїй клубній арені «Інгулець» із Петрового.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Фото ФК «Динамо»

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