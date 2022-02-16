Успіх «Ліверпуля» на «Сан-Сіро» та порятунок «Баварії» в Австрії: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 16 лютого, у Зальцбурзі та Мілані відбулися чергові матчі стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відновилася напередодні поєдинками «ПСЖ» — «Реал» та «Спортинг» — «Манчестер Сіті».

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Зальцбург» (Австрія) — «Баварія» (Німеччина) — 1:1 (Адаму, 21 — Коман, 90).

Здавалося, єдиний факт, який міг потішити чемпіонів Австрії за підсумками скандального жеребкування, так це відстань між Зальцбургом та Мюнхеном: лише 145 км — і ти на місці проведення гостьового поєдинку.

Щоправда, першу зустріч з одним із головних претендентів на перемогу в турнірі «Баварією» підопічні 33-річного Маттіаса Яйссле, які недорахувалися через травми семи (!) гравців, проводили на своєму полі.

І рідні стіни допомогли «бикам». Команда 34-річного Юліана Нагельсманна, яка виграла в групі всі шість матчів, у Зальцбурзі не лише перервала свою 8-матчеву переможну серію у ЛЧ, а й взагалі ледь не програла. Ще добре для німців, що Коман на 90-й хвилині врятував «Баварію» від першої з вересня 2017 року гостьової поразки в Лізі чемпіонів (тоді мюнхенці були розгромлені «ПСЖ» — 3:0).

«Інтер» (Італія) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:2 (Фірміно, 75, Салах, 83).

На знаменитій арені «Сан-Сіро» в Мілані зійшлися найрезультативніші команди чемпіонатів Італії та Англії, які не перетиналися в єврокубках цілих 14 років (навесні 2008-го земляки «Бітлз» обіграли суперника в 1/16 фіналу ЛЧ і вдома, і в гостях — 2:0 та 1:0). Тим паче дивно, що в бойовій та цікавій грі суперники майже 75 хвилин не могли завдати в площину воріт один одного хоча б один удар.

При цьому перший «постріл» у «рамку» виявився результативним. «Першопрохідцем» виявився бразильський форвард гостей Фірміно, який після подачі кутового головою спрямував м'яч у дальній кут воріт. А незабаром єгиптянин Салах, який забиває у восьми (!) поспіль гостьових зустрічах ЛЧ, точним ударом з меж штрафного подвоїв перевагу команди Юргена Клоппа в рахунку.

До речі, жоден англійський клуб не міг уникнути поразки на полі «Інтера» з 2009 року (у п'яти матчах поспіль). «Ліверпуль» зміг та ще й везе додому перемогу.

Поєдинки у відповідь суперників відбудуться в Мюнхені та Ліверпулі 8 березня.

Додамо, що ще у чотирьох перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють «Челсі» — «Лілль», «Вільярреал» — «Ювентус» (22 лютого), а також «Бенфіка» — «Аякс» та «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» (23 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» у фіналі клубного чемпіонату світу переміг бразильський «Палмейрас».

Фото uefa.com

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