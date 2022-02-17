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Спорт

Біатлоністка виборола медаль Олімпійських ігор у день похорону батька

9:11 17 лютого 2022
Ірина Казакевич

Біатлоністка з команди Олімпійського комітету Росії (ОКР) Ірина Казакевич, яка стала віцечемпіонкою зимових Ігор-2022 в естафеті, виборола олімпійську медаль у день похорону батька. Про це розповіла мати спортсменки Ольга Казакевич.

«Я дуже щаслива, що моя улюблена донечка стала срібною призеркою Олімпіади. Цю гонку вона присвятила татові, у середу був його похорон. Їй було важко, але вона змогла впоратися», — сказала мама біатлоністки в інтерв'ю «Матч ТБ».

«Володимиру Казакевичу було 46. Рак. Команда, окрім старшого тренера Михайла Шашилова, не знала. Іра сказала про це дівчаткам після фінішу», — написав у своєму Telegram-каналі керівник пресслужби Союзу біатлоністів Росії (СБР) Сергій Авер'янов.

Маленька Ірина з батьком

Нагадаємо, що збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Білосюк фінішувала в естафетній гонці Пекіна-2022 на сьомому місці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американський фрістайліст виграв олімпійську медаль після 30 переломів черепа.

Фото Instagram

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