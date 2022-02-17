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Спорт

Фрістайліст врізався в оператора під час стрибка на Олімпіаді: інцидент потрапив на відео

14:14 17 лютого 2022
Йон Саллінен

Фрістайліст із Фінляндії Йон Саллінен зіткнувся з телеоператором під час стрибка на Олімпійських іграх у Пекіні.

Під час кваліфікації лижного хафпайпу 21-річний спортсмен, виконуючи трюк, зачепив лижами камеру, внаслідок чого оператора відкинуло назад. Сам же фін після падіння зазнав серйозної травми ключиці.

«Сподіваюся, що з оператором все гаразд, мені шкода. На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку потрапив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора», — наводить слова Йона Саллінена NRK.

Зазначимо, що фін невдало виконав обидві спроби і з останнього, 23-го місця не зумів кваліфікуватися до фіналу.

На жаль, Саллінен — не єдиний фрістайліст, який постраждав під час змагань на Іграх-2022. Раніше 20-річний Бен Харрінгтон із Нової Зеландії невдало приземлився головою на край хафпайпу і кілька секунд лежав на землі, не рухаючись. Коли команда медиків кинулася спортсмену на допомогу, його товариш зі збірної Нової Зеландії Ніко Портеус перервав телеінтерв'ю і переліз через бар'єр, щоб переконатися, що з Беном все гаразд. На щастя, незабаром Харрінгтон підвівся і пішов з траси, запевнивши згодом, що йому вдалося уникнути серйозних травм.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська лижниця Валентина Камінська провалила на Олімпіаді допінг-пробу.

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