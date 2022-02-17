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Спорт

Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців на Олімпійських іграх 18 лютого

20:04 17 лютого 2022
Дмитро Підручний

У п'ятницю, 18 лютого, на зимовій Олімпіаді у столиці Китаю, де Україна вже здобула першу медаль, знайдуть своїх володарів чергові п'ять комплектів нагород.

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Українські спортсмени будуть представлені лише у біатлоні. Причому, окрім чоловічого мас-старту, в якому честь нашої країни відстоюватимуть Дмитро Підручний (на фото) та Артем Прима, відбудеться також гонка з масовим стартом у жінок. Спочатку лижниці, котрі стріляють (Україну представить Юлія Джима), мали стартувати в суботу, але через несприятливий прогноз погоди на вихідні перегони перенесли на день раніше.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Олімпіада-2022. Пекін

18 лютого (п'ятниця)

Біатлон. Жінки. Мас-старт, 12,5 км 09:00 «UA:Перший»

Біатлон. Чоловіки. Мас-старт, 15 км 11:00 «UA:Перший»

Нагадаємо, після 13 днів змагань медальний залік Ігор із 14 золотими нагородами очолює Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жіноча збірна України посіла у біатлонній естафеті сьоме місце.

Фото НОК України

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