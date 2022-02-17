Скандальна Валієва залишилася без нагороди: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 17 лютого
У четвер, 17 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де напередодні Україна виборола першу медаль, було розіграно ще шість комплектів нагород. За підсумками 13 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени 28 із 91 країни-учасниці.
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Вперше змагальний день на Іграх-2022 відбувся без участі українських спортсменів. А ось представники ще шістьох країн поповнили свою колекцію нагород Пекіна-2022. Зокрема, швейцарська гірськолижниця Мішель Гізін виграла комбінацію, шведська фрістайлістка Сандра Неслунд стала першою у скі-кросі, а ковзанярка Міхо Такагі принесла Японії «золото» на дистанції 1000 м.
Крім того, жіноча збірна Канади, перемігши у фіналі американок (3:2), виграла турнір хокеїсток, а Норвегія оминула всіх конкурентів у естафеті в лижному двоборстві.
Золоту медаль у жіночому одиночному катанні виборола фігуристка з команди Олімпійського комітету Росії Анна Щербакова, «срібло» — її співвітчизниця Олександра Трусова, «бронзу» — японка Каорі Сакамото. А ось ще одна росіянка — 15-річна Каміла Валієва, яку спочатку спіймали на допінгу, а потім на обурення світу спорту все ж допустили до змагань, впала та залишилася без нагороди, хоча йшла на першому місці перед довільною програмою.
Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (14−7-8), за якою йдуть Німеччина (10−7-5) та США (8−8-5).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|14
|7
|8
|29
|2
|Німеччина
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Швеція
|7
|4
|4
|15
|5
|Китай
|7
|4
|2
|13
|6
|Австрія
|6
|7
|4
|17
|7
|Нідерланди
|6
|5
|4
|15
|8
|Швейцарія
|6
|1
|5
|12
|9
|Російський олімпійський комітет
|5
|9
|12
|26
|10
|Франція
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|4
|5
|11
|19
|12
|Японія
|3
|5
|9
|17
|13
|Італія
|2
|7
|7
|16
|14
|Південна Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
|Фінляндія
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралія
|1
|2
|1
|4
|18
|Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|19
|Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|21
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
|Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
|Україна
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|25
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
|Естонія
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що у п'ятницю, 18 лютого, визначаться володарі п'яти комплектів медалей зимової Олімпіади, а також буде розіграно «бронзу» в чоловічому керлінгу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоністка з команди ОКР здобула олімпійську медаль у день похорону батька.
Фото Twitter Olimpics363
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