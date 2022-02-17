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Спорт

Скандальна Валієва залишилася без нагороди: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 17 лютого

16:12 17 лютого 2022
Каміла Валієва

У четвер, 17 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні, де напередодні Україна виборола першу медаль, було розіграно ще шість комплектів нагород. За підсумками 13 днів змагань у Піднебесній на п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени 28 із 91 країни-учасниці.

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Вперше змагальний день на Іграх-2022 відбувся без участі українських спортсменів. А ось представники ще шістьох країн поповнили свою колекцію нагород Пекіна-2022. Зокрема, швейцарська гірськолижниця Мішель Гізін виграла комбінацію, шведська фрістайлістка Сандра Неслунд стала першою у скі-кросі, а ковзанярка Міхо Такагі принесла Японії «золото» на дистанції 1000 м.

Крім того, жіноча збірна Канади, перемігши у фіналі американок (3:2), виграла турнір хокеїсток, а Норвегія оминула всіх конкурентів у естафеті в лижному двоборстві.

Золоту медаль у жіночому одиночному катанні виборола фігуристка з команди Олімпійського комітету Росії Анна Щербакова, «срібло» — її співвітчизниця Олександра Трусова, «бронзу» — японка Каорі Сакамото. А ось ще одна росіянка — 15-річна Каміла Валієва, яку спочатку спіймали на допінгу, а потім на обурення світу спорту все ж допустили до змагань, впала та залишилася без нагороди, хоча йшла на першому місці перед довільною програмою.

Лідерство в медальному заліку (за кількістю золотих нагород) утримує Норвегія (14−7-8), за якою йдуть Німеччина (10−7-5) та США (8−8-5).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Усього
1 Норвегія 14 7 8 29
2 Німеччина 10 7 5 22
3 США 8 8 5 21
4 Швеція 7 4 4 15
5 Китай 7 4 2 13
6 Австрія 6 7 4 17
7 Нідерланди 6 5 4 15
8 Швейцарія 6 1 5 12
9 Російський олімпійський комітет 5 9 12 26
10 Франція 4 7 2 13
11 Канада 4 5 11 19
12 Японія 3 5 9 17
13 Італія 2 7 7 16
14 Південна Корея 2 4 1 7
15 Словенія 2 3 2 7
16 Фінляндія 1 2 3 6
17 Австралія 1 2 1 4
18 Нова Зеландія 1 1 0 2
19 Угорщина 1 0 2 3
20 Чехія 1 0 1 2
21 Словаччина 1 0 0 1
22 Білорусь 0 2 0 2
23 Україна 0 1 0 1
Іспанія 0 1 0 1
25 Бельгія 0 0 1 1
Латвія 0 0 1 1
Польща 0 0 1 1
Естонія 0 0 1 1

Зазначимо, що у п'ятницю, 18 лютого, визначаться володарі п'яти комплектів медалей зимової Олімпіади, а також буде розіграно «бронзу» в чоловічому керлінгу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біатлоністка з команди ОКР здобула олімпійську медаль у день похорону батька.

Фото Twitter Olimpics

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