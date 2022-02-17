Українка Ястремська з боєм поступилася у Дубаї віцечемпіонці Олімпійських ігор

У четвер, 17 лютого, українська тенісистка Даяна Ястремська (146-а в рейтингу WTA), яка напередодні сенсаційно перемогла третю ракетку світу чешку Барбору Крейчикову, не змогла пробитися до півфіналу престижного турніру в Дубаї (ОАЕ) з призовим фондом 703,5 тисячі доларів.

У поєдинку ¼ фіналу 21-річна одеситка з боєм поступилася у двох сетах ще одній суперниці з Чехії — віцечемпіонці Олімпійських ігор у Токіо та фіналістці «Ролан Гаррос"-2019, 22-річній Маркеті Вондроушовій (38-а) — 5:7, 4:6. Зазначимо, що у першій партії наша тенісистка вела у рахунку 5:2, але не змогла втримати солідну перевагу. А у другій Даяні через ушкодження м'яза стегна довелося брати медичний тайм-аут.

Вихід до вісімки найсильніших тенісисток турніру приніс українці 17 500 доларів «брудними» та 100 рейтингових очок.

Путівку до фіналу Вондроушова оскаржить у поєдинку з 24-річною росіянкою Веронікою Кудерметовою (31-а), яка змусила зачохлити ракетку кривдницю Еліни Світоліної — швейцарку Жиль Тайхманн — 6:2, 5:7, 6:4. В іншій парі ½ фіналу турніру в ОАЕ зустрінуться румунка Симона Халеп (23-а) та Олена Остапенко (21-а) з Латвії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська здивувала шанувальників новою піснею.

Фото Jimmie48

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