Домашнє фіаско чемпіона Росії та черговий подвиг Вернидуба: відеоогляди матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 17 лютого, на стадіонах восьми міст Старого Світу відновилися змагання у Лізі Європи, фінал якої відбудеться 18 травня на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» у Севільї.

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перші матчі

17 лютого (четвер)

«Барселона» (Іспанія) — «Наполі» (Італія) — 1:1 (Торрес, 59, з пенальті — Зелінські, 29).

Дебют каталонського гранду в Лізі Європи не потішив уболівальників «Барселони», якій на рідному «Камп Ноу» довелося рятуватися від поразки.

«Зеніт» (Росія) — «Бетис» (Іспанія) — 2:3 (Дзюба, 25, Малком, 28 — Родрігес, 8, Вілліан Жозе, 18, Гуардадо, 41).

Чемпіон Росії з ексфутболістом збірної України Ярославом Ракицьким у складі по ходу матчу в Санкт-Петербурзі зумів відіграти два м'ячі, але все ж програв команді колишнього наставника «Реала» Мануеля Пеллегріні.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 2:4 (Беллінгем, 51, Геррейру, 82 — Тавернієр, 38, з пенальті, Морелос, 41, Лундстрам, 49, Загаду, 54, у свої ворота).

«Шериф» (Молдова) — «Брага» (Португалія) — 2:0 (Тілль, 43, з пенальті, Траоре, 83).

Команда з Тирасполя, яку очолює український фахівець Юрій Вернидуб, створила чергову сенсацію. У Лізі чемпіонів «Шериф» обіграв «Шахтар» та «Реал», тепер ось спіймавши облизня з Тирасполя поїхала четверта команда чемпіонату Португалії «Брага».

«Аталанта» (Італія) — «Олімпіакос» (Греція) — 2:1 (Джимсіті, 61, 63 — Соарес, 16).

Команда з Бергамо з Русланом Малиновським, який грав до 65-ї хвилини, пропустила швидкий гол, але після перерви таки змогла дотиснути греків завдяки «дублю» за дві хвилини албанця Берата Джимсіті.

«Севілья» (Іспанія) — «Динамо» (Загреб, Хорватія) — 3:1 (Ракитич, 13, з пенальті, Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 — Оршич, 41).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 2:2 (Нкунку, 30, Форсберг, 82, з пенальті — Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64, з пенальті).

«Порту» (Португалія) — «Лаціо» (Італія) — 2:1 (Тоні Мартінес, 37, 49 — Дзакканьї, 23).

Матчі у відповідь відбудуться 24 лютого.

Нагадаємо, що вісім переможців груп Ліги Європи — німецькі «Айнтрахт» і «Байєр», французькі «Ліон» та «Монако», англійський «Вест Хем», турецький «Галатасарай», російський «Спартак» та сербська «Црвена Звезда» — безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Баварія» в Лізі чемпіонів ледве врятувалася від поразки на полі «Зальцбурга».

Фото Twitter ФК «Бетис»

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