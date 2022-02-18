«Славія» з футболістом збірної України створила сенсацію у Стамбулі: відеоогляди поєдинків Ліги конференцій

У четвер, 17 лютого, були зіграні перші стикові зустрічі Ліги конференцій, вирішальний матч якої прийме 25 травня Національний стадіон у столиці Албанії Тирані.

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Перші матчі

17 лютого (четвер)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — 1:0 (Гакпо, 11).

«Фенербахче» (Туреччина) — «Славія» (Чехія) — 2:3 (Пелкас, 58, Ферді Кадіоглу, 83 — Траоре, 45, Дорлі, 62, Лінгр, 64).

Пражани із захисником збірної України Тарасом Качарабою в «основі» та гравцем оборони нашої «молодіжки» Максимом Таловеровим у запасі вивезла важку перемогу зі Стамбула.

«Мідтʼюлланд» (Данія) — ПАОК (Греція) — 1:0 (Андерссон, 20).

«Рапід» (Австрія) — «Вітесс» (Нідерланди) — 2:1 (Друйф, 1, Грюль, 16 — Опенда, 74). На 65-й хвилині вилучений Стойкович («Рапід»).

«Марсель» (Франція) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:1 (Мілік, 41, 44, Пайєт, 90+2 — Кеді, 85).

«Лестер» (Англія) — «Рандерс» (Данія) — 4:1 (Ндіді, 23, Барнс, 49, Дака, 55, Дьюсбері-Холл, 74 — Хаммерсхой-Містраті, 45).

«Селтік» (Шотландія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 1:3 (Маеда, 79 — Еспейорд, 7, Пеллегріно, 55, Ветлесен, 81).

«Спарта» (Чехія) — «Партизан» (Сербія) — 0:1 (Меніг, 78).

Поєдинки у відповідь відбудуться 24 лютого.

Нагадаємо, що вісім переможців груп Ліги конференцій — голландські АЗ та «Фейєноорд», швейцарський «Базель, бельгійський «Гент», данський «Копенгаген», французький «Ренн» та італійська «Рома» — безпосередньо пробилися до 1/8 фіналу, жеребкування якої відбудеться 25 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Кіліана Мбаппе на 94-й хвилині приніс «ПСЖ» перемогу в матчі Ліги чемпіонів з «Реалом».

Фото ФК «Фенербахче»

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