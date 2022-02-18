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Спорт

Дружина Малиновського постом про «братство з Росією» нарвалася на проблеми

13:49 18 лютого 2022
Руслан та Роксана Малиновські

Дружина півзахисника італійської «Аталанти» та збірної України Руслана Малиновського, який забив гол-шедевр у ворота «Ювентуса», вкотре потрапила до неоднозначної ситуації через свої висловлювання.

Нещодавно Роксана здивувала, «розсекретивши» плани китайців щодо знищення людства, а зараз дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис російського блогера Іллі Васильєва, в якому під рукостисканням двох рук у кольорах українського та російського прапорів той закликає своїх співвітчизників не вважати українців ворогами. .

Утім, добрі наміри дружини футболіста оцінили далеко не всі її підписники. У результаті після хвилі критичних коментарів Роксана видалила цей допис зі сторіс, «закрила» свою сторінку та спробувала виправдатися.

«Метою моїх слів було те, що війну не ведуть прості люди, а не заперечення війни як такої. Я теж не можу потрапити до себе додому вже багато років, і моя сім'я також постраждала. І зрозуміло, чому. Я знаю, що наша країна воює з Росією і що відбувається на Донбасі. І я хочу, щоб Крим був українським. Невже хтось думає інакше… Моя батьківщина — Україна, інакше бути не може. Усім миру та добра…» — написала Малиновська у новій сторіс.

Зазначимо, що в той час, коли Роксана вела дискусію зі своїми підписниками, її чоловік готувався у складі «Аталанти» до матчу Ліги Європи проти грецького «Олімпіакоса», у якому «бергамаски» за участю українця здобули вольову перемогу — 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український скелетоніст Владислав Гераскевич на Олімпіаді в Пекіні висловив мовчазний протест проти війни.

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