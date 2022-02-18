Скандального футболіста «Динамо» з ганьбою вигнали із французького клубу

26-річний футболіст київського «Динамо» Жерсон Родрігес, який придбав у Франції елітний Ferrari за півмільйона євро, потрапив у неприємну історію в «Труа», де виступає на правах оренди з початку вересня минулого року.

Форвард, що має непростий характер, через який неодноразово потрапляв у скандальні ситуації (достатньо згадати бійку з одноклубником за часів виступів за турецький «Антальяспор»), був відрахований із французького клубу. При цьому «Труа» вказав на своєму сайті, що це було зроблено «в якості запобіжного заходу».

Як повідомляє видання L'Équipe, це вже не перший «заліт» Жерсона в «Труа». Так, у грудні його було відсторонено на чотири матчі через порушення дисциплінарного кодексу як усередині команди, систематично запізнюючись на тренування, так і за її межами, а в січні гравець був позбавлений «бонусу етики», передбаченого у його контракті, через недотримання правил та неналежної поведінки.

Додамо, що оренда Родрігеса в «Труа» розрахована до кінця сезону-2021/2022. При цьому французький клуб має право викупу футболіста, який провів у нинішньому чемпіонаті Франції 12 матчів та забив 1 м'яч. Щоправда, враховуючи «вибрики» Жерсона, навряд чи керівники запрошуватимуть скандаліста до своєї команди на постійній основі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Інтер» вигнав Еріксена, який пережив клінічну смерть на Євро-2020.

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