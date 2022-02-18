Бики атакували спортсменів під час велогонки: момент потрапив на відео

З серйозними проблемами зіткнулися учасники популярної велогонки на гірських велосипедах Rock Cobble, що проходить навколо Бейкерсфілда (штат Каліфорнія), менш ніж за двісті миль на північ від Лос-Анджелеса.

Маршрут завдовжки 130 кілометрів і без того таїть у собі чимало труднощів, до яких додалася ще одна. Як виявилося, гонка проходила через пасовисько биків, і кілька учасників змагань у прямому розумінні слова відчули на собі міць цих тварин.

Від «зустрічі» з бичачими рогами постраждали щонайменше четверо велогонщиків. Більше за інших дісталося Тоні Індербітзіну — величезна тварина збила його з велосипеда, а потім відкинула рогами на кілька метрів убік. «У мене все болить. Найбільше постраждала шия, отримавши удар рогами, а також ліва рука, на яку впав», — зізнався спортсмен в ефірі каналу Fox 26 News.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на тренування ФК «Торонто» увірвався крокодил та змусив тікати всіх футболістів.

Фото — скріншот із відео

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