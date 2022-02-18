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Спорт

Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі змагання Олімпійських ігор 19 лютого

21:42 18 лютого 2022
Пекін 2022

У суботу, 19 лютого, в передостанній день зимових Олімпійських ігор у Пекіні, де Україна завоювала першу медаль, розіграють ще вісім комплектів нагород.

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Усі вирішальні старти відбудуться без участі українців. Зокрема, володарі медалей будуть визначені у гірськолижному спорті, фігурному катанні, фрістайлі, ковзанярському спорті, бобслеї, лижних гонках та керлінгу. Також Швеція та Словаччина розіграють «бронзу» у чоловічому хокейному турнірі.

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

19 лютого (субота)

Фрістайл. Хафпайп, фінал, чоловіки 03:30 «UA:Перший»

Бобслей. Чоловіки, четвірки 03:30 «UA:Перший»

Гірськолижний спорт. Змішані змагання 04:00 «UA:Перший»

Лижні гонки. Чоловіки, 50 км. 08:00 «UA:Перший»

Ковзанярський спорт. Мас-старт 09:00 «UA:Перший»

Фігурне катання. Пари. Довільна програма 13:00 «UA:Перший»

Бобслей. Жінки, двійки 16:00 «UA:Перший»

Хокей. Матч за 3 місце. Швеція — Словаччина 15:10 «UA:Перший»

Нагадаємо, після 14 днів змагань медальний залік Ігор із 15 золотими нагородами очолює Норвегія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивну допінгпробу на Олімпіаді в Пекіні.

Фото Twitter Olimpics

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