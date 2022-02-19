У легендарного футболіста через 22 роки знайшлася позашлюбна донька

Колишній нападник «Барселони», «Інтера» та збірної Камеруну Самюель Ето'О, який увійшов до топ-десятки найрезультативніших футболістів XXI століття, програв судовий процес, за підсумками якого його офіційно було визнано батьком 22-річної Ерікі До Росаріо Ньєвес.

За даними видання Kurir, легендарний футболіст не був присутній на оголошенні вироку. Про рішення суду повідомив адвокат Фернандо Осуна, який з 2018 року представляв інтереси молодої дівчини та її матері Аділеус.

Аділеус із донькою Ерікою До Росаріо Ньєвес

Як відомо, мати Ерікі та Ето'О познайомилися в одному з нічних клубів Мадрида в 1997 році, коли Самюель виступав за «Леганес». Пара почала зустрічатися, і в лютому 1998-го Аділеус повідомила, що вагітна. На той момент футболіст сказав, що подбає про дитину, але при цьому натякнув, що їй краще зробити аборт. Дівчина не послухалася, і незабаром пара розлучилася — Самюель обірвав із Аділеус усі контакти, не відповідав на телефонні дзвінки та електронні листи. У результаті Еріка До Росаріо Невес народилася 1999 року в Мадриді, але футболіст не визнав її.

Аділеус знадобилося довгих 18 років, щоб знайти біологічні докази, що підтверджують її показання, і в 2018-му вона подала до суду на Ето'О. І ось, через чотири роки, інстанція винесла вердикт, зобов'язавши колишнього футболіста виплачувати щомісячну допомогу дочці в розмірі 1400 євро заднім числом з моменту подання позову.

Відзначимо, що тепер у Ето'О офіційно стало шестеро дітей, п'ятеро дочок та син, — Енні, Маель, Етьєн, Сієна, Лінн та тепер Еріка. Колишній футболіст з липня 2007 року одружений на Жоржетті, матері Сієни та Лінн, з якими жінка живе в Парижі. Інші діти дісталися камерунцю від позашлюбних зв'язків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар мадридського «Реала» Тібо Куртуа відмовляється визнавати позашлюбну дитину від темношкірої красуні.

Фото Profimedia

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