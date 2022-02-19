У суботу, 19 лютого, київське «Динамо», яке «всуху» обіграло латвійську «Валмієру» (2:0), проведе черговий контрольний матч у рамках підготовки до поновлення чемпіонату України.

Суперником «біло-синіх» стане чемпіон Узбекистану трьох останніх сезонів — ташкентський «Пахтакор». Команди мають багату історію протистояння ще з часів Радянського Союзу — у рамках чемпіонату СРСР суперники 40 разів грали між собою, у яких 23 рази перемагали кияни та 7 разів успіх святкували ташкентці.

Додамо, що «Пахтакор» з 2020 року очолює голландець Пітер Гойстра, який на початку 1990-х виступав у шотландському «Рейнджерсі» разом із Олексієм Михайличенком та Олегом Кузнєцовим, а також має у своєму послужному списку 8 матчів у складі збірної Нідерландів.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Пахтакор» дивіться на сайті «ФАКТІВ», починаючи з 16:00, у цій новині.

Зазначимо, що після цього спарингу динамівці планують провести ще один, проти латвійської РФШ (21 лютого об 11:00), а потім повернуться до Києва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив у Туреччині багаторазового чемпіона Казахстану.

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