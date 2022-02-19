Чекати лишилося недовго? Скандальний Селезньов розповів, коли завершить кар'єру

36-річний колишній нападник «Шахтаря» та збірної України Євген Селезньов, який виступає за закарпатський «Минай», висловився про завершення ігрової кар'єри.

Скандальний форвард, який після матчу з «Динамо» погрожував розправою одноклубнику, готовий повісити бутси на цвях уже після завершення нинішнього сезону — за однієї умови…

«Я пообіцяв — „Минай“ залишиться. Якщо „Минай“ не залишиться, то я закінчую одразу кар'єру. Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти. Хто возив „Динамо“ у другому таймі, як ми? І „Шахтар“ так не грав», — розповів нападник в інтерв'ю Youtube-каналу закарпатського клубу.

От тільки зберегти прописку у прем'єр-лізі «Минаю» буде надзвичайно складно. На даний момент закарпатський клуб із 10 очками в активі займає передостаннє місце у турнірній таблиці, випереджаючи лише «Маріуполь» — від рятівного 12 місця минайців відокремлюють сім очок. Після зимової паузи чемпіонат поновиться для «Миная» 25 лютого, коли закарпатці приймуть «Зорю».

Зазначимо, що на даний момент в активі Селезньова 117 м'ячів у найвищому українському дивізіоні, і щоб перевершити рекорд Сергія Реброва та Максима Шацьких, форварду необхідно забити ще сім голів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Минай» призначив головним тренером чемпіона Європи Володимира Шарана.

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