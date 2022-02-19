28.26 / 28.64 32.01 / 32.54
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Шахтар» у вкороченому спарингу не зміг обіграти четверту команду Латвії: відеоогляд матчу

17:27 19 лютого 2022
Шахтар&nbsp;— Рига

У суботу, 19 лютого, донецький «Шахтар», який розгромив напередодні багаторазового чемпіона Казахстану «Астану» (3:0), провів заключний контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

«Шахтар» (Україна) — «Рига» (Латвія) — 0:0

«Шахтар»: Трубін (П'ятов, 31), Конопля, Бондар, Фаріна, Булеза, Бондаренко, Судаков, Нерес, Педріньо, Соломон, Погорілий (Додо, 31).

За домовленістю між командами, матч проходив у вкороченому форматі — два тайми по 30 хвилин. Перша половина зустрічі пройшла в рівній боротьбі, з моментами біля обох воріт, при цьому найнебезпечніший момент створили рижани, але на 7-й хвилині Трубін не дозволив супернику реалізувати вихід віч-на-віч із собою.

Після перерви гра проходила в подібній манері, практично без моментів у «гірників», які грали експериментальним складом, але й у свої ворота підопічні Роберто де Дзербі також не пропустили — у підсумку нульова нічия.

Повний матч «Шахтар» — «Ріга»

Зазначимо, що перший офіційний матч після зимової паузи «Шахтар» проведе в суботу, 25 лютого, коли на ОСК «Металіст» у Харкові зіграє з місцевим «Металістом 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» здобуло в Туреччині «суху» перемогу над латвійською «Валмієрою».

7

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

М&#39;ясо, запечене з пюре

Надзвичайно смачна вечеря на всю сім'ю від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — і чоловік із дітьми будуть дуже задоволені

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

Остапчук

«Набридли своїми обіймашками»: інтимне відео Остапчука та Горняк розлютило фоловерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.