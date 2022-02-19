«Шахтар» у вкороченому спарингу не зміг обіграти четверту команду Латвії: відеоогляд матчу

У суботу, 19 лютого, донецький «Шахтар», який розгромив напередодні багаторазового чемпіона Казахстану «Астану» (3:0), провів заключний контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

«Шахтар» (Україна) — «Рига» (Латвія) — 0:0

«Шахтар»: Трубін (П'ятов, 31), Конопля, Бондар, Фаріна, Булеза, Бондаренко, Судаков, Нерес, Педріньо, Соломон, Погорілий (Додо, 31).

За домовленістю між командами, матч проходив у вкороченому форматі — два тайми по 30 хвилин. Перша половина зустрічі пройшла в рівній боротьбі, з моментами біля обох воріт, при цьому найнебезпечніший момент створили рижани, але на 7-й хвилині Трубін не дозволив супернику реалізувати вихід віч-на-віч із собою.

Після перерви гра проходила в подібній манері, практично без моментів у «гірників», які грали експериментальним складом, але й у свої ворота підопічні Роберто де Дзербі також не пропустили — у підсумку нульова нічия.

Повний матч «Шахтар» — «Ріга»

Зазначимо, що перший офіційний матч після зимової паузи «Шахтар» проведе в суботу, 25 лютого, коли на ОСК «Металіст» у Харкові зіграє з місцевим «Металістом 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» здобуло в Туреччині «суху» перемогу над латвійською «Валмієрою».

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