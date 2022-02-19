Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі виступи українців та церемонію закриття Олімпіади 20 лютого

У неділю, 20 лютого, в заключний день змагань на зимовій Олімпіаді в столиці Китаю, де Україна здобула одну медаль, знайдуть своїх володарів чотири комплекти нагород, а також пройде церемонія закриття Ігор.

Українські спортсмени будуть представлені у лижній гонці. На дистанцію в 30 кілометрів вийдуть дві наші співвітчизниці — Марина Анцибор та Вікторія Олех. Також нагороди будуть розіграні у фіналах з хокею у чоловіків та керлінгу в жінок, у фігурному катанні відбудуться показові виступи, а в гірськолижному спорті — командні змагання. А о 14:00 за київським часом на Національному олімпійському стадіоні Пекіна розпочнеться урочиста церемонія закриття Ігор, на якій прапор України понесе біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна).

Прямі трансляції з Пекіна дивіться в Україні до 20 лютого на телеканалі «UA:Перший» та на сайті «Суспільне. Спорт».

Зимова Олімпіада-2022. Пекін

20 лютого (неділя)

Лижні гонки. Жінки. Мас-старт, 30 км 05:00 «UA:Перший»

Церемонія закриття 14:00 «UA:Перший»

Нагадаємо, після 15 днів змагань Норвегія достроково забезпечила собі перше місце у медальному заліку, завоювавши 15 золотих, 8 срібних та 12 бронзових нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Пекіна-2022 Олександр Абраменко повернувся додому та присвятив медаль всій Україні.

Фото НОК України

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