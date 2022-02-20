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Спорт

Брук — Хан: найкращі моменти супервидовищного бою ексчемпіонів світу

8:01 20 лютого 2022
Келл Брук&nbsp;— Амір Хан

У ніч на неділю, 20 лютого, в Манчестері відбувся вечір боксу, в головній події якого в рингу зійшлися два британські ексчемпіони світу у напівсередній вазі 35-річні Келл Брук (40 перемог, 28 з них — нокаутом, 3 поразки) та Амір Хан (34 перемоги, 21 з них — нокаутом, 6 поразок).

Перед боєм, який представив легендарний ринг-анонсер 77-річний Майкл Баффер, олії у вогонь підливав той факт, що ворожнеча між боксерами триває вже цілих 18 років — відколи Хана взяли замість Брука на Олімпійські ігри-2004 до Афін, і там Амір став віцечемпіоном.

Брук, який не виходив на поєдинки 14 місяців (після програшу технічним нокаутом американцю Теренсу Кроуфорду в бою за титул чемпіона світу WBO), з першого раунду почав приголомшувати свого співвітчизника з пакистанським корінням потужними ударами. До певного часу швидкий Амір гостро відповідав, перевіряючи на міцність опонента. Але з кожним раундом перевага Брука ставала все відчутнішою, і в шостому рефері, втомившись дивитися, як Хан пропускає удари порціями, зупинив поєдинок. Перемога Келла Брука технічним нокаутом.

За підрахунками CompuBox Punch Stats, Брукс завдав 64 силових удари з точністю 42%, тоді як точними виявилися лише 19 силових «пострілів» Хана (28%). За ударами в корпус Келл також перевершив опонента — 13 проти 5.

До речі, видовищний поєдинок, схоже, поклав край ворожнечі боксерів. Принаймні після бою вони обнялися і поспілкувалися в рингу, нарешті виявивши повагу один до одного.

Зазначимо, що Брук у 2009 році відібрав титул чемпіона світу у суперлегкій вазі за версією WBA в українця Андрія Котельника, а Хан у 2013-му перемагав іншого нашого співвітчизника — В'ячеслава Сенченка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український гігант Дмитро Безус, який готував Усика до бою з Джошуа, ефектно нокаутував суперника.

Фото Twitter Sky Sports

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