Один п'єдестал України: підсумковий медальний залік зимових Олімпійських ігор-2022 у Китаї

У неділю, 20 лютого, у столиці Китаю Пекіні фінішують XXIV зимові Олімпійські ігри, на яких за два тижні змагань було розіграно 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах семи видів спорту (володарями медалі стали представники 29 із 91 країни-учасниці).

Україна, яку у Піднебесній представляли 45 спортсменів (біатлоністка Дар'я Блашко та фрістайлістка Анастасія Новосад через позитивні тести на коронавірус на старт так і не вийшли), як і на Іграх-2018 у Пхенчхані, здобула одну медаль, розділивши у медальному заліку 25-е місце з Іспанією. Учасник п'яти Олімпійських ігор, 33-річний фрістайліст з Миколаєва Олександр Абраменко після «золота» Олімпіади в Південній Кореї здобув «срібло» Пекіна-2022 у лижній акробатиці, ставши найтитулованішим українським спортсменом зимових змагань чотирьохріччя (Віта Семеренко завоювала в Сочі-2014 золоту та бронзову нагороди).

Зазначимо, що під час Олімпіади наші спортсмени ще кілька разів підіймалися до чільного десятку. Зокрема, українська біатлоністка Юлія Джима посіла 7-е місце у мас-старті та в естафеті (разом з Іриною Петренко, Анастасією Меркушиною та Оленою Білосюк), 8-е — у спринті та 10-е — в індивідуальній гонці, на 9-й позиції фінішував наш фрістайліст Олександр Окіпнюк, а також команда біатлоністів (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний) в естафетній гонці. Крім того, «жовто-сині» замкнули десятку найсильніших у командному турнірі фігуристів за участю 10 збірних, але при цьому через коронавірус у Івана Шмуратка наші пропустили один із видів програми.

До речі, останнє «золото» Ігор-2022 виборола Фінляндія, яка перемогла у фіналі чоловічого хокейного турніру суперників з Олімпійського комітету Росії — 2:1.

Трійку найсильніших у медальному заліку Олімпійських ігор-2022 (за кількістю «золота») сформували Норвегія (16−8-13), Німеччина (12−10−5) та Китай (9−4-2).

Нагадаємо, що чотири роки тому у Пхенчхані слідом за норвежцями (14−14−11) та німцями (14−10−7) фінішували канадці (11−8-10).

Зимові Олімпійські ігри-2022. Підсумковий медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Норвегія 16 8 13 37 2 Німеччина 12 10 5 27 3 Китай 9 4 2 15 4 США 8 10 7 25 5 Швеція 8 5 5 18 6 Нідерланди 8 5 4 17 7 Австрія 7 7 4 18 8 Швейцарія 7 2 5 14 9 Російський олімпійський комітет 6 12 14 32 10 Франція 5 7 2 14 11 Канада 4 8 14 26 12 Японія 3 6 9 18 13 Італія 2 7 8 17 14 Південна Корея 2 5 2 9 15 Словенія 2 3 2 7 16 Фінляндія 2 2 4 8 17 Нова Зеландія 2 1 0 3 18 Австралія 1 2 1 4 19 Великобританія 1 1 0 2 20 Угорщина 1 0 2 3 21 Бельгія 1 0 1 2 Чехія 1 0 1 2 Словаччина 1 0 1 2 24 Білорусь 0 2 0 2 25 Україна 0 1 0 1 Іспанія 0 1 0 1 27 Латвія 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1 Естонія 0 0 1 1

Нагадаємо, що після церемонії закриття Ігор у Пекіні (прапор України понесе біатлоністка Олена Білосюк) олімпійський прапор передадуть мерам італійських Мілана та Кортіни-д'Ампеццо, які стануть столицями зимових Ігор-2026.

Додамо, що з 4 до 13 березня на олімпійських об'єктах Пекіна відбудуться Паралімпійські ігри за участю українських спортсменів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дві українські спортсменки — лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько — здали на Олімпіаді позитивні допінг-проби.

Фото НОК України

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