Один п'єдестал України: підсумковий медальний залік зимових Олімпійських ігор-2022 у Китаї
У неділю, 20 лютого, у столиці Китаю Пекіні фінішують XXIV зимові Олімпійські ігри, на яких за два тижні змагань було розіграно 109 комплектів нагород у 15 дисциплінах семи видів спорту (володарями медалі стали представники 29 із 91 країни-учасниці).
Україна, яку у Піднебесній представляли 45 спортсменів (біатлоністка Дар'я Блашко та фрістайлістка Анастасія Новосад через позитивні тести на коронавірус на старт так і не вийшли), як і на Іграх-2018 у Пхенчхані, здобула одну медаль, розділивши у медальному заліку 25-е місце з Іспанією. Учасник п'яти Олімпійських ігор, 33-річний фрістайліст з Миколаєва Олександр Абраменко після «золота» Олімпіади в Південній Кореї здобув «срібло» Пекіна-2022 у лижній акробатиці, ставши найтитулованішим українським спортсменом зимових змагань чотирьохріччя (Віта Семеренко завоювала в Сочі-2014 золоту та бронзову нагороди).
Зазначимо, що під час Олімпіади наші спортсмени ще кілька разів підіймалися до чільного десятку. Зокрема, українська біатлоністка Юлія Джима посіла 7-е місце у мас-старті та в естафеті (разом з Іриною Петренко, Анастасією Меркушиною та Оленою Білосюк), 8-е — у спринті та 10-е — в індивідуальній гонці, на 9-й позиції фінішував наш фрістайліст Олександр Окіпнюк, а також команда біатлоністів (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний) в естафетній гонці. Крім того, «жовто-сині» замкнули десятку найсильніших у командному турнірі фігуристів за участю 10 збірних, але при цьому через коронавірус у Івана Шмуратка наші пропустили один із видів програми.
До речі, останнє «золото» Ігор-2022 виборола Фінляндія, яка перемогла у фіналі чоловічого хокейного турніру суперників з Олімпійського комітету Росії — 2:1.
Трійку найсильніших у медальному заліку Олімпійських ігор-2022 (за кількістю «золота») сформували Норвегія (16−8-13), Німеччина (12−10−5) та Китай (9−4-2).
Нагадаємо, що чотири роки тому у Пхенчхані слідом за норвежцями (14−14−11) та німцями (14−10−7) фінішували канадці (11−8-10).
Зимові Олімпійські ігри-2022. Підсумковий медальний залік
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Норвегія
|16
|8
|13
|37
|2
|Німеччина
|12
|10
|5
|27
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|10
|7
|25
|5
|Швеція
|8
|5
|5
|18
|6
|Нідерланди
|8
|5
|4
|17
|7
|Австрія
|7
|7
|4
|18
|8
|Швейцарія
|7
|2
|5
|14
|9
|Російський олімпійський комітет
|6
|12
|14
|32
|10
|Франція
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|14
|26
|12
|Японія
|3
|6
|9
|18
|13
|Італія
|2
|7
|8
|17
|14
|Південна Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
|Фінляндія
|2
|2
|4
|8
|17
|Нова Зеландія
|2
|1
|0
|3
|18
|Австралія
|1
|2
|1
|4
|19
|Великобританія
|1
|1
|0
|2
|20
|Угорщина
|1
|0
|2
|3
|21
|Бельгія
|1
|0
|1
|2
|Чехія
|1
|0
|1
|2
|Словаччина
|1
|0
|1
|2
|24
|Білорусь
|0
|2
|0
|2
|25
|Україна
|0
|1
|0
|1
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|27
|Латвія
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
|Естонія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що після церемонії закриття Ігор у Пекіні (прапор України понесе біатлоністка Олена Білосюк) олімпійський прапор передадуть мерам італійських Мілана та Кортіни-д'Ампеццо, які стануть столицями зимових Ігор-2026.
Додамо, що з 4 до 13 березня на олімпійських об'єктах Пекіна відбудуться Паралімпійські ігри за участю українських спортсменів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дві українські спортсменки — лижниця Валентина Камінська та бобслеїстка Лідія Гунько — здали на Олімпіаді позитивні допінг-проби.
Фото НОК України146
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