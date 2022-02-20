У вівторок, 22 лютого, у Лондоні та Вільярреалі відбудуться ще два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, з якої, нагадаємо, ще після групового турніру вилетіли київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

На стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні зіграють новий тріумфатор клубного чемпіонату світу англійський «Челсі» та чинний чемпіон Франції «Лілль».

У черговому турі АПЛ підопічні Томаса Тухеля перемогли в гостях «Крістал Пелас» — 1:0 (Зієш, 89) та посідають у турнірній таблиці третє місце, на сім очок відстаючи від «Ліверпуля» та на 13 — від «Манчестер Сіті».

В свою чергу, «Лілль» у домашній зустрічі чемпіонату Франції не зумів розкрити оборону «Метца» (0:0) і посідає лише 10-й рядок (до лідера «ПСЖ» — цілих 23 пункти).

У сезоні-2019/2020 суперники перетиналися один з одним у групі ЛЧ, і тоді лондонці двічі виграли — 2:1.

Букмекери в матчі «Челсі» — «Лілль» прогнозовано віддають перевагу англійцям і цього разу. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу лондонців приймає з коефіцієнтом 1,33, на нічию — 5,40, на виграш французів — 10,50.

Ще в одному поєдинку ігрового дня на стадіоні «Кераміка» у містечку Вільярреал зійдуться місцевий однойменний клуб та туринський «Ювентус». У протистоянні п'ятої команди чемпіонату Іспанії та четвертого клубу італійської серії А букмекери розцінюють шанси суперників на успіх, як приблизно рівні (перемога «Вільярреала» — 2,60, нічия — 3,20, виграш «Ювентуса» — 2,95).

У прямій трансляції матчі «Челсі» — «Лілль» та «Вільярреал» — «Ювентус» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV, а також телеканали «Матч» (Росія).

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

22 лютого (вівторок)

«Челсі» — «Лілль» 22:00 MEGOGO, «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3»

«Вільярреал» — «Ювентус» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 1»

Ще у двох перших зустрічах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у середу, 23 лютого, зіграють «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» та «Бенфіка» — «Аякс».

Нагадаємо, що в поєдинках за путівки до чвертьфіналу, що вже відбулися, зафіксовано такі результати: «ПСЖ» — «Реал» — 1:0, «Спортинг» — «Манчестер Сіті» — 0:5, «Інтер» — «Ліверпуль» — 0:2, «Зальцбург» — «Баварія» — 1:1.

Як відомо, вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів цього сезону прийме 28 травня російський Санкт-Петербург.

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Фото uefa.com

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