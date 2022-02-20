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Спорт

Українського боксера безсовісно засудили в Росії: відео бою за титул WBC Asia

11:11 20 лютого 2022
Іван Козловський&nbsp;— Зоравор Петросян

У Єкатеринбурзі відбувся титульний поєдинок у легкій вазі між володарем поясу WBC Asia 24-річним росіянином Іваном Козловським (5 перемог, 2 з них — нокаутом) та 23-річним українським боксером Зоравором Петросяном (12 перемог, 5 з них — нокаутом, 2 поразки), що завершився скандалом

У 10-раундовому бою, організованому російською промоутерською компанією RCC Boxing Promotions, судді роздільним рішенням (91:99, 96:94, 96:94) віддали перемогу місцевому боксеру.

Відео бою Козловський — Петросян

Вердикт служителів Феміди викликав обурення у самого уродженця Полтави та його команди, яка подала до Всесвітньої боксерської ради (WBC) протест на підсумок бою.

«Ні х*ра не поступився, треба написати, що вкрали перемогу. Б****, ні х*ра, нечесне рішення, Зорік був точнішим, агресивнішим, був кращим. Ми не згодні з рішенням і подали протест до WBC», — написав на сторінці Luckypunchnet в Instagram тренер Петросяна В'ячеслав Сенченко.

«Друзі, хто дивився бій, зрозуміє, про що зараз йтиметься, — написав на своїй сторінці в Instagram Зоравор Петросян. — Моя думка та думка майже всього залу, що мене обікрали. Ми подаватимемо апеляцію. Я нічого не прошу, просто дайте мені моє. Цей бій я виграв — можу це сказати з чистою совістю!

До мого суперника претензій жодних не маю, він гідний хлопець і сам сказав, що «ми зробили свою роботу, а судді вже так вирішили». Дякую за бій, Іване! Дякуємо всім, хто стежить за мною та підтримує! Що нас не вбиває, те робить нас сильнішим!"

Російський боксер закінчував поєдинок із розсіченням під правим оком

Зазначимо, що обох поразок на професіональному рингу Петросян зазнав у Єкатеринбурзі. У листопаді минулого року після 12 поспіль перемог він поступився одностайним рішенням суддів уродженцю Азербайджану Елнуру Самедову, який виступає за Росію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український гігант Дмитро Безус, який готував Усика до бою з Джошуа, ефектно нокаутував суперника.

Фото instagram.com/rccboxing

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