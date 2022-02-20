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Спорт

85-річний Сільвіо Берлусконі розцілував 32-річну красуню-блондинку прямо на футбольному матчі (відео)

14:17 20 лютого 2022
Сільвіо Берлусконі та Марта Фаскіна

У колишнього прем'єр-міністра Італії, 85-річного Сільвіо Берлусконі, який минулого року після падіння потрапив до лікарні, роман із 32-річною красунею-депутатом парламенту країни Мартою Фаскіною.

Напередодні мільярдер (до речі, кум Андрія Шевченка) у компанії своєї коханої відвідав футбольний матч італійської серії В, в якому «Монца», яка належить Берлусконі, програла на своєму полі «Пізі» (1:2). Втім, те, що відбувалося на полі, схоже, не особливо засмутило колишнього боса «Мілана», який постійно обмінювався поцілунками зі своєю супутницею.

За інформацією італійських ЗМІ, Берлусконі та Фаскіна зустрічаються з 2020 року і не приховують своїх стосунків.

Подейкують, що зі своєю попередньою пасією — 34-річною Франческою Паскале — Сільвіо розлучився через те, що вона була надто стара для нього.

Франческа та Сільвіо

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний володар «Золотого м'яча» Лотар Маттеус розлучився з п'ятою дружиною.

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