Футболіст збірної України забив свій дебютний гол у чемпіонаті Німеччини (відео)

Футболіст «Шахтаря» та збірної України Данило Сікан, який перейшов на правах оренди до німецької «Ганзи», забив свій дебютний гол за клуб із Ростока.

У гостьовому поєдинку з одним із лідерів другої бундесліги «Дармштадтом» чемпіон світу U20 вийшов на заміну на 63-й хвилині за рахунку 1:0 на користь суперника, а вже на 65-й вразив ворота господарів поля. Після подачі кутового 20-річний український нападник виявився спритнішим за захисників і переправив м'яч у сітку.

Щоправда, незабаром Сікан ще встиг заробити жовту картку, але його гол у підсумку врятував «Ганзу» від поразки (1:1), дозволивши команді піднятися на 15-те місце та залишити зону перехідних матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Євген Коноплянка підписав контракт із польською «Краковією» .

Фото ФК «Ганза»

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