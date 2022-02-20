У Малиновського вкрали гол у чемпіонаті Італії: тренер «Аталанти» назвав арбітра божевільним (відео)

Поєдинок чергового туру чемпіонату Італії з футболу між «Фіорентиною» та «Аталантою», за яку всі 90 хвилин відіграв автор гола-красеня у ворота «Ювентуса» Руслан Малиновський, завершився перемогою господарів поля (1:0) та скандалом.

Затяті суперечки викликав епізод на 61-й хвилині, коли Малиновський після передачі з флангу вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника і зрівняв рахунок. Але судді після підказки VAR скасували гол, вважаючи, що в момент передачі в офсайді перебував партнер українця Ханс Хатебур. Суперечливий момент, дуже суперечливий…

Вердикт служителів Феміди настільки розлютив головного тренера «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні, що той після перегляду епізоду на телефоні дав волю емоціям і одразу отримав від рефері червону картку. За інформацією DAZN, наставник команди з Бергамо крикнув арбітру: «Ти божевільний!»

Після фінального свистка Гасперіні на знак протесту проігнорував післяматчеву пресконференцію. А чи не єдиним із «Аталанти», хто прокоментував епізод зі скасованим голом, став виконавчий директор клубу Роберто Спаньоло, який опублікував пост в Instagram.

«Це для тих, хто не зрозумів», — написав Спаньоло, розмістивши промовисте фото і вказавши стрілкою на Малиновського, котрий перебував у правильній позиції.

До речі, схожий знімок з'явився і на офіційному сайті «Аталанти» з коротким коментарем: «Судіть самі».

Нагадаємо, що «Аталанта» здобула лише одну перемогу у восьми останніх зустрічах серії А та посідає у турнірній таблиці п'яте місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Руслана Малиновського нарвалася на проблеми постом про «братство з Росією».

Фото ФК «Аталанта»

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