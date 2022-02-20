У понеділок, 21 лютого, київське «Динамо», яке зіграло внічию з чемпіоном Узбекистану «Пахтакором», проводить свій останній спаринг на зимових зборах.

У турецькій Анталії підопічні Мірчі Луческу грають із чинним чемпіоном та володарем Кубка Латвії ФК РФШ (Ризька футбольна школа), пост генерального директора в якому обіймає колишній форвард «Динамо» Маріс Верпаковскіс.

Зазначимо, що на зборах у Туреччині підопічні Віктора Мороза, які лідирують, до речі, у чемпіонаті своєї країни, двічі зіграли внічию з російськими клубами — московським «Динамо» (1:1) та «Аланією» (1:1).

«Динамо» (Київ, Україна) — РФШ (Рига, Латвія) — 0:1

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, де Пена, Бесєдін.

Гол: Мареш (21).

Пряму трансляцію поєдинку «Динамо» — РФШ дивіться о 10:00 (початок зустрічі перенесли на час раніше) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Одразу після поєдинку з рижанами динамівці полетять із Туреччини до Києва, де готуватимуться до першого у 2022 році офіційного матчу проти «Інгульця» з Петрового (26 лютого на столичній арені імені Валерія Лобановського).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» перемогло в Туреччині віцечемпіона Латвії «Валмієру».

Фото ФК «Динамо»

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