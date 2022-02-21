Кварцяний, Кополовець, ФК «Рух» та YouTube-канал «Бомбардир» запускають реаліті-шоу «Хочу у футбол»

Ведучий YouTube-каналу «Бомбардир» Роман Бебех запускає проєкт «Хочу у футбол». Разом із футбольним клубом «Рух», журналіст шукатиме нову зірку. Допомагатимуть у цьому — тренер Віталій Кварцяний, ексфутболіст Михайло Кополовець та інші футбольні знаменитості. Проєкт проводитиметься за сприяння компанії FAVBET.

Переможець талант-шоу «Хочу у футбол» підпише контракт із футбольним клубом «Рух» (Львів). Кожен охочий від 17 до 23 років зможе спробувати свої сили. Програма переважно для осіб, старших за 21 рік. Хоча Віталій Кварцяний допускатиме похибки щодо віку учасників.

«Зазвичай ми відбираємо в команду талановитих дітей, а тепер з`явиться шанс для всіх охочих. У нашій країні багато скептиків, які кажуть, що все куплено й нічого не вийде. Тепер, люди добрі, у вас з`явиться можливість заявити про себе. Найкраща футбольна база до ваших послуг — лишень покажіть свої здібності. Можливо, так ми знайдемо нового Мессі!» — поділився очікуваннями президент «Руха» Григорій Козловський.

Для участі потрібно заповнити анкету на сайті hochu.football. Селекційні відбори пройдуть у семи містах: Києві, Чернігові, Житомирі, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі. На етапі відбору Кварцяний разом зі спортивним директором «Руха» Володимиром Лапицьким та гостем випуску оберуть найкращих гравців. У Львові допомагатиме Мирон Маркевич, у Дніпрі — виконавчий директор СК «Дніпро-1» Андрій Русол, у Харкові — віцепрезидент «Металіста» Євген Красніков.

Головний тренер проєкту Віталій Кварцяний свого часу відкрив багато футбольних імен: Лужного, Тимощука, Шевчука, Хачеріді, Девіча та інших.

«Ми дуже серйозно ставимося до цього проєкту. Приходьте всі, хто хоче проявити себе. Визначимо рівень майстерності кожного — гратимеш в національній збірній України чи першій лізі. Мені вистачило 5 хвилин, аби зрозуміти, що Хачеріді в майбутньому стане гравцем збірної», — розповів Віталій Кварцяний.

«Україна багата на таланти. І я знаю, що така людина, як Кварцяний, неодмінно знайде справжнього футболіста. Коли переможець проєкту потрапить у „Рух“, то ми допоможемо йому адаптуватися», — сказав головний тренер футбольного клубу «Рух» Леонід Кучук.

На початку проєкту пройдуть селекційні відбори: у кожному місті журі визначить трьох переможців, а Михайло Кополовець, окрім цього, ще й визначить джокера. Потім на кандидатів чекатиме тренувальний збір на базі «Руха». На сайті проєкту «Хочу у футбол» глядачі та експерти зможуть віддати голос за переможця.

«Хочеться зробити свій внесок у цей проєкт — дати шанс пересічній людині. Уявіть, ми знайдемо українського Варді, який зараз займається якоюсь простою справою, а в майбутньому гратиме в УПЛ. Це дуже круто!» — сказав учасник проєкту Михайло Кополовець.

Старт заплановано на середину березня. Відбори учасників пройдуть у Львові — 19 березня, Чернігові — 2 квітня, Житомирі — 16 квітня, Києві — 30 квітня, Дніпрі — 14 травня, Одесі — 28 травня, Харкові — 11 червня. Партнерами проєкту виступили компанія FAVBET та футбольний клуб «Рух».

«Ми прагнемо розвивати не лише професіональний футбол, а й аматорський. Подібне шоу приверне до нього увагу, а тисячі хлопців по всій країні отримають шанс випробувати свої сили на професіональному рівні», — прокоментувала участь FAVBET у проєкті Head of PR компанії Ксенія Тюрікова.

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