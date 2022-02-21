Три голи у свої ворота: футболістка «Ліверпуля» вразила неймовірним «досягненням» у матчі за збірну (відео)

На все життя запам'ятає футболістка збірної Нової Зеландії Мейкайла Мур матч проти команди США на міжнародному турнірі SheBeleves Cup, який триває в американському місті Фріско (штат Техас). 25-річна гравець оборони, яка з 2020 року виступає за англійський «Ліверпуль», примудрилася відзначитись трьома (!) автоголами ще до перерви.



Після «самострілів» Мур, в активі якої цілих 48 матчів у футболці національної збірної, на 5-й, 6-й та 36-й хвилинах американки виграли перший тайм — 3:0, а після перерви взагалі довели рахунок до непристойного — 5 :0. При цьому футболістка зробила ідеальний хет-трик, забивши лівою ногою, правою та головою. Від гріха подалі тренерський штаб новозеландок замінив Мур вже на 40-й хвилині зустрічі. Просто це був не її день.

«Ми всі підтримуємо її в цей скрутний момент», — заявила після гри наставник збірної Нової Зеландії Йітка Клімкова.

Мейкайла Мур після заміни

Зазначимо, що Мейкайла Мур — чемпіонка Океанії 2014 року та учасниця Олімпійських ігор-2016.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 40-річний Златан Ібрагімович відзначився першим у кар'єрі голом у свої ворота.

Фото АР, fifa.com

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