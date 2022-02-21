Світоліна у тригодинній битві поступилася на турнірі в Дубаї чешці Мартинцовій: відеоогляд матчу

У понеділок, 21 лютого, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (15-та у світі), яка програла у другому раунді турніру в Дубаї швейцарці Жіль Тайхманн, стартувала на престижних змаганнях WTA 1000 у Досі (Катар) з призовим фондом 2,6 млн доларів.

У поєдинку першого кола 27-річній одеситці протистояла її ровесниця з Чехії, 42-а ракетка світу Тереза Мартінцова, яку Еліна минулого року перемогла на турнірі в американському Індіан-Уеллсі (6:2, 7:5). Цього разу Світоліна у надважкому протистоянні поступилася суперниці у трьох сетах — 7:6 (2), 5:7, 6:7 (5). Битва на корті українки та чешки тривала цілих 3 години та 2 хвилини!

Участь у змаганнях у Катарі принесла українці 12 530 доларів призових «брудними». Мартінцова у боротьбі за вихід до 1/8 фіналу зіграє з переможницею матчу між голландкою Аранчею Рус (66-а) та росіянкою Веронікою Кудерметовою (25-а).

На жаль, інша українка Марта Костюк (54-а) на старті турніру в Досі програла Ані Конюх (51-а) з Хорватії, а ще дві наші співвітчизниці Даяна Ястремська (120-а) та Ангеліна Калініна (49-а) знялися зі змагань у Катарі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна увійшла до списку 20 тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру.

Фото Jimmie48

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