У середу, 23 лютого, поєдинками у Мадриді та Лісабоні фінішує програма перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На арені «Метрополітано» у столиці Іспанії відбудеться поєдинок між п'ятою командою Ла Ліги та четвертим колективом АПЛ — «Атлетико» та «Манчестер Юнайтед». І якщо колишній лідер «Реала» Кріштіану Роналду повертається до колись рідного Мадрида, де він зустрів свою кохану Джорджину Родрігес, то голкіперу манкуніаців, схоже, доведеться зіграти проти своєї колишньої команди.

Букмекери у майбутній битві підопічних Антоніо Сімеоне та Ральфа Рангніка віддають невелику перевагу господарям поля. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Атлетико» приймає з коефіцієнтом 2,45, на нічию — 3,10, на виграш англійців — 2,95.

Ще в одному протистоянні ігрового дня на арені «Да Луш» у Лісабоні зійдуться «Бенфіка» футболіста збірної України Романа Яремчука (нагадаємо, форвард у нинішній ЛЧ вразив ворота київського «Динамо») та найсильніший клуб Нідерландів «Аякс».

Не зважаючи на те, що у лісабонців буде перевага свого поля, букмекери бачать фаворитом протистояння гостей із Амстердама. Коефіцієнти William Hill промовисті: на виграш «Бенфіки» — 4,20, на мирний результат — 3,80, на перемогу «Аякса» — 1,80.

У прямій трансляції матчі «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» та «Бенфіка» — «Аякс» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV, а також телеканали «Матч» (Росія).

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

23 лютого (середа)

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 22:00 MEGOGO, «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3»

«Бенфіка» — «Аякс» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 1»

Ще у двох перших зустрічах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у вівторок, 22 лютого, зіграють «Челсі» — «Лілль» та «Вільярреал» — «Ювентус».

Нагадаємо, що в поєдинках за путівки до чвертьфіналу зафіксовані такі результати: «ПСЖ» — «Реал» — 1:0, «Спортинг» — «Манчестер Сіті» — 0:5, «Інтер» — «Ліверпуль» — 0:2, «Зальцбург» — «Баварія» — 1:1.

Як відомо, вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів цього сезону прийме 28 травня російський Санкт-Петербург.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук не зміг виграти перший трофей з «Бенфікою».

Фото uefa.com

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