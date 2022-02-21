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Спорт

У чемпіонаті Австралії забитий неймовірний гол «ударом скорпіона» (відео)

18:25 21 лютого 2022
Гол Бенджаміна Гаруччіо у матчі чемпіонату Австралії

Справжньою окрасою матчу 15-го туру австралійської А-ліги між «Вестерн Юнайтед» та «Вестерн Сідней Уондерерс» (3:2) став гол-шедевр, який забив захисник господарів поля Бенджамін Гаруччіо.

На 67-й хвилині зустрічі 26-річний футболіст після вишуканої передачі з флангу шикарним «ударом скорпіона» вразив ворота суперника, зробивши рахунок 2:0.

До речі, розкішний гол став для Гаруччо дебютним у складі «Вестерн Юнайтед». Більш того, після перерви він «розписався» у воротах команди із Сіднея ще раз. Парадокс у тому, що до цього захисник востаннє вражав ворота суперників ще у березні 2018 року, коли грав у Європі за шотландський Хартс. І ось одразу «дубль»!

Додамо, що голи претендента на премію ФІФА імені Ференца Пушкаша не лише принесли «Вестерн Юнайтед» три очки, а й допомогли його команді очолити турнірну таблицю чемпіонату країни, в якому, до речі, грає за ФК «Сідней» колишній футболіст київського «Динамо» 37-річний Мілош Нінкович.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка збірної Данії Томас Ділейні забив божевільний гол «ударом скорпіона».

Фото ФК «Вестерн Юнайтед»

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