Російський боєць ММА одним ударом зламав супернику п'ять ребер та пробив легеню: момент потрапив на відео
Турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) Bellator 274, що відбувся в Анкасвіллі (США), завершився серйозними проблемами зі здоров'ям в одного з бійців.
В одному з поєдинків ексчемпіон промоушна росіянин Андрій Корешков (25 перемог, 4 поразки) менше ніж за хвилину переміг американця Ченсі Ренкаунтрі (16 перемог, 5 поразок), завдавши йому з розвороту фатального удару ногою в тулуб і взявшись добивати опонента, який вже не чинив опору.
#Bellator274 @SHOSports pic.twitter.com/Tk24syPPbj— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 20, 2022
Як з'ясувалося наступного дня після бою, американець отримав дуже серйозні травми, і на нього чекає операція.
«Ченсі Ренкаунтрі отримав перелом п'яти ребер, а також проколоту легеню після удару Андрія Корешкова ногою. Не на такий результат ми розраховували, але цей удар зупинив би будь-кого. Наступного разу ми проведемо повноцінну підготовку та повернемось сильнішими. Ченсі зберігає гарний настрій і готується до операції», - повідомив в Instagram менеджер бійця зі США Брайан Батлер, опублікувавши рентгенівський знімок та фото самого бійця з лікарняної палати.
До речі, сам Корешков, дізнавшись про наслідки свого удару, вже висловив жаль із цього приводу і зізнався, що «такого не хотів точно».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомого актора та чемпіона UFC з Росії Олега Тактарова ледь не вбили у Мексиці.
Фото Twitter Bellator260
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