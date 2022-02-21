28.39 / 28.77 32.15 / 32.67
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Російський боєць ММА одним ударом зламав супернику п'ять ребер та пробив легеню: момент потрапив на відео

21:22 21 лютого 2022
Андрій Корешков&nbsp;— Ченсі Ренкаунтрі

Турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) Bellator 274, що відбувся в Анкасвіллі (США), завершився серйозними проблемами зі здоров'ям в одного з бійців.

В одному з поєдинків ексчемпіон промоушна росіянин Андрій Корешков (25 перемог, 4 поразки) менше ніж за хвилину переміг американця Ченсі Ренкаунтрі (16 перемог, 5 поразок), завдавши йому з розвороту фатального удару ногою в тулуб і взявшись добивати опонента, який вже не чинив опору.

Як з'ясувалося наступного дня після бою, американець отримав дуже серйозні травми, і на нього чекає операція.

«Ченсі Ренкаунтрі отримав перелом п'яти ребер, а також проколоту легеню після удару Андрія Корешкова ногою. Не на такий результат ми розраховували, але цей удар зупинив би будь-кого. Наступного разу ми проведемо повноцінну підготовку та повернемось сильнішими. Ченсі зберігає гарний настрій і готується до операції», - повідомив в Instagram менеджер бійця зі США Брайан Батлер, опублікувавши рентгенівський знімок та фото самого бійця з лікарняної палати.

До речі, сам Корешков, дізнавшись про наслідки свого удару, вже висловив жаль із цього приводу і зізнався, що «такого не хотів точно».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомого актора та чемпіона UFC з Росії Олега Тактарова ледь не вбили у Мексиці.

Фото Twitter Bellator

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Путін

«Посунувся розумом» на темі езотерики: відомий журналіст розповів, чим Путін копіює Гітлера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.