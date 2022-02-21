Українського олімпійського чемпіона вбив коронавірус

На 62-му році життя помер славетний український плавець, олімпійський чемпіон Олександр Сидоренко, повідомляє mrpl.city.

Сидоренко був єдиним представником українського плавання, який перемагав на Олімпійських іграх, чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи. Вже у 16-річному віці Олександр у рідному Жданові (нинішній Маріуполь) став майстром спорту. З 1977 по 1986 рік Сидоренко 20 (!) разів ставав чемпіоном Радянського Союзу у комплексному плаванні, а на Олімпіаді-1980 у Москві завоював золоту медаль на 400 метрів «комплексом». Через рік Сидоренко виграв чемпіонат Європи на 200-метрівці, а на чемпіонаті світу 1982 року знову був першим у цій дисципліні.

Олександр Сидоренко (у центрі) після тріумфу на чемпіонаті світу 1982 року

Після завершення кар'єри знаменитий плавець (до речі, дружина Сидоренка — у дівоцтві Олена Круглова — бронзова призерка Олімпіади-1980 з плавання) працював тренером та начальником команди у ватерпольному «Іллічівці».

Поховають Почесного громадянина Маріуполя у його рідному місті 22 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер триразовий олімпійський чемпіон Віктор Санєєв, який продав на чужині свої медалі.

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