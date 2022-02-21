28.39 / 28.77 32.15 / 32.67
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українського олімпійського чемпіона вбив коронавірус

20:39 21 лютого 2022
Олександр Сидоренко

На 62-му році життя помер славетний український плавець, олімпійський чемпіон Олександр Сидоренко, повідомляє mrpl.city.

Сидоренко був єдиним представником українського плавання, який перемагав на Олімпійських іграх, чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи. Вже у 16-річному віці Олександр у рідному Жданові (нинішній Маріуполь) став майстром спорту. З 1977 по 1986 рік Сидоренко 20 (!) разів ставав чемпіоном Радянського Союзу у комплексному плаванні, а на Олімпіаді-1980 у Москві завоював золоту медаль на 400 метрів «комплексом». Через рік Сидоренко виграв чемпіонат Європи на 200-метрівці, а на чемпіонаті світу 1982 року знову був першим у цій дисципліні.

Олександр Сидоренко (у центрі) після тріумфу на чемпіонаті світу 1982 року

Після завершення кар'єри знаменитий плавець (до речі, дружина Сидоренка — у дівоцтві Олена Круглова — бронзова призерка Олімпіади-1980 з плавання) працював тренером та начальником команди у ватерпольному «Іллічівці».

Поховають Почесного громадянина Маріуполя у його рідному місті 22 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер триразовий олімпійський чемпіон Віктор Санєєв, який продав на чужині свої медалі.

541

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принцеса Вікторія та принц Даніель

Безпрецедентний крок: спадкова принцеса Швеції та її чоловік публічно прокоментували чутки про їхнє розлучення

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Фріске

Вагітна Фріске потрапила до притулку для одиноких мам: що сталося

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.