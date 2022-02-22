«Седан із причепом можна взяти»: красуня-дружина Зінченко оцінила «підкат» популярного коміка

Дружина гравця «Манчестер Сіті» та збірної України Олександра Зінченка, популярна телеведуча Влада Седан, яка показала їхню дочку, взяла участь у записі стендап-шоу «Підкати», що виходить на популярному Youtube-каналі «Леви на джипі».

Згідно з правилами, кожен комік виходить до дівчини та намагається зачарувати її своїм «підкатом». Красуня каже «так» тим, що сподобалися, або ж «ні», які не зачепили, після чого з тих, хто пройшов до фіналу, уже обирає переможця.

Седан оцінила чотири «підкати», один із яких був у доволі жорсткій формі, а найкращим визнала наступний: «Я знаю, що у тебе є дитина. Але ж ти така красуня, що такий Седан і з причепом можна взяти».

Обережно! Присутня ненормативна лексика (18+)

Нагадаємо, що Влада Седан одружилася з Олександром Зінченком на День незалежності України, 24 серпня 2020 року, а на початку серпня 2021-го у пари народився первісток — дочка Єва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко взяв у хрещені батьки своєї дочки партнера зі збірної України .

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