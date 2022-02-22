Зірці «Мілана» загрожує судовий позов через пса-вбивцю

У серйозні неприємності вляпався 24-річний захисник «Мілана» та збірної Франції Тео Ернандес через свого бійцівського пса.

Як повідомляє FootballItalia, залишений без нагляду пітбуль футболіста (сам Тео в цей час перебував у розташуванні клубу та готувався до поєдинку серії А проти «Салернітани») втік із двору будинку, розташованого біля озера Комо, та напав на пінчера, з яким гуляла 73-річна пенсіонерка. Від розпачу бабуся спробувала врятувати свого улюбленця, закинувши на дах одного з припаркованих автомобілів, але збожеволілий пес Ернандеса стягнув нещасну тварину за повідець та загриз до смерті. При цьому власниця пінчера, на очах якої відбувалася розправа, зазнала сильного шоку й також потрапила до лікарні.

Про подальшу долю пса-вбивці поки що нічого невідомо, як і про те, чи збирається постраждала сторона подавати позов до суду. Що стосується футболіста, відомого своєю любов'ю до собак, то цього сезону Тео провів за «Мілан» 28 матчів у всіх турнірах та забив 4 м'ячі, а у складі збірної Франції став переможцем Ліги націй.

Тео Ернандес відомий своєю любов'ю до собак

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суд зобов’язав екс-форварда збірної Англії виплатити 30 тисяч доларів за знайденого собаку.

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