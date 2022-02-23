Ломаченко вже боїться? Камбосос влаштував «бій із тінню» та заінтригував уболівальників

Чемпіон світу за версіями IBF, WBC Franchise, WBO та WBA у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос-молодший після сенсаційної перемоги над Теофімо Лопесом у листопаді минулого року ніяк не може визначитися з наступним суперником.

Незважаючи на те, що ім'я опонента для захисту титулів поки що не названо, Камбосос активно займається у залі. «Вони ще нічого не бачили», — опублікував боксер відео на своїй сторінці в Twitter, в якому активно працює руками в рингу.

They Ain't Seen Nothing Yet! pic.twitter.com/wu2DLzzIuG - George «Ferocious» Kambosos Jr (@georgekambosos) February 22, 2022

Додамо, що, згідно з інформацією ESPN, свій наступний поєдинок Джордж проведе 5 червня на стадіоні Marvel у Мельбурні. При цьому бій розпочнеться вдень за місцевим часом, щоб охопити якомога більшу телеаудиторію в США та Європі. При цьому джерело стверджує, що головним претендентом на зустріч із Камбососом є українець Василь Ломаченко, що переміг за очками одностайним рішенням суддів Річарда Коммі, — українець погодився на умови австралійця та готовий включити до контракту пункт про реванш у разі поразки чемпіона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко готовий їхати куди завгодно заради бою з Камбососом.

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