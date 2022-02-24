У середу, 23 лютого, в Москві в спорткомплексі «ЦСКА Арена» відбувся турнір Hardcore Fighting Championship на голих кулаках, головним поєдинком якого стало протистояння легенд-важковаговиків змішаних єдиноборств — 40-річного росіянина Олександра Ємельяненка (28 перемог, 9 поразок), який у листопаді 2021-го програв бразильцю-коротуну Сантосу, та 51-річного американця з російським паспортом Джеффа Монсона (60 перемог, 26 поразок, 1 нічия).

У листопаді 2012 року бійці вже зустрічалися у змішаних єдиноборствах, і тоді на турнірі M-1 Challenge Монсон здобув перемогу задушливим прийомом у другому раунді. Цього разу Ємельяненко був явним фаворитом у букмекерів та спеціалістів, і росіянин виправдав свій статус.

Уже в першому раунді Ємельяненко відправив суперника в нокдаун, але, до честі Монсона (який, до речі, одружений на росіянці та є депутатом міськдуми Красногорська), віковий американець не просто вистояв та зміг продовжити бій, а й чинив серйозний опір. І це незважаючи на сильне розсічення на лобі, через яке кров заливала обличчя Джеффа. В результаті за підсумками трьох раундів судді одностайним рішенням віддали перемогу Ємельяненку, якому вдалося взяти реванш за поразку десятирічної давності.

Відео бою Ємельяненко — Монсон, починаючи з 2:38:00

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць ММА одним ударом зламав супернику п'ять ребер та пробив легеню.

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