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Спорт

Росія та Білорусь, зупиніться! — Дар'я Білодід емоційно звернулася до агресорів

8:52 24 лютого 2022
Дарʼя Білодід

Знаменита українська спортсменка, наймолодша в історії дворазова чемпіонка світу з дзюдо 21-річна Дар'я Білодід, яка увійшла до десятки найкращих атлетів нашої країни 2021 року, емоційно відреагувала на нічне вторгнення Росії в Україну.

«Сьогодні я прокинулася о 6-й ранку від пострілів у Києві, у мене немає слів, я дуже боюся і молюся за своїх рідних та мою країну, — написала призер Олімпійських ігор у Токіо 21-річна Дар'я Білодід в Instagram українською та англійською мовами. — Росія почала нас бомбити, війна почалася. Я до останнього не вірила, що таке може бути. Навіщо? Навіщо руйнувати життя людей? Росія та Білорусь, зупиніться! Ми хочемо миру, ми хочемо жити!»

Нагадаємо, що в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про «початок спеціальної військової операції на Донбасі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Олександр Зінченко, який грав у Росії, підтримав українців у боротьбі з агресором.

Фото Instagram

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