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Спорт

Чемпіонат України з футболу призупинено

10:32 24 лютого 2022
Українська прем&#39;єр-ліга

Відновлення чемпіонату України з футболу, яке мало відбутися 25 лютого, відкладено на невизначений термін через запровадження в країні воєнного стану, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що у 19-му турі прем'єр-ліги 25--28 лютого мали відбутися матчі в Ужгороді («Минай» — «Зоря»), Києві («Динамо» — «Інгулець»), Харкові («Металіст 1925» — «Шахтар»), Олександрії («Олександрія» — «Львів»), Полтаві («Ворскла» — «Верес»), Дніпрі («Дніпро-1» — «Десна»), Одесі («Чорноморець» — «Маріуполь») та Львові («Рух» — «Колос»).

Як відомо, після першої частини сезону становище лідерів виглядає так: «Шахтар» — 47 очок; 2. «Динамо» — 45; 3. «Дніпро-1» — 43; 4. «Зоря» — 36; 5. «Ворскла» — 35; 6. «Олександрія» — 26.

Тим часом футбольний клуб «Динамо» розмістив пост у соцмережі: «Ми на своїй землі і нікому її не віддамо! За нами — правда, за нами — перемога! Ми обов'язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя пишатимуться тим, що вони — громадяни величної держави під назвою Україна! СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!»

Нагадаємо, що в ніч на 24 лютого Росія напала на Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА відбере у Росії проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Фото upl.ua

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