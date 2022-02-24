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Спорт

Я не боягуз і нікуди з Києва не поїду, — Мірча Луческу

12:01 24 лютого 2022
Мірча Луческу

Головний тренер київського «Динамо» 76-річний Мірча Луческу відреагував на те, що чемпіонат України з футболу призупинено і заявив в інтерв'ю румунським ЗМІ, що не збирається їхати з Києва, не зважаючи на атаку Росії.

«В Україні чемпіонат з футболу та усі спортивні заходи зупинено на 30 днів. Але я не поїду з Києва і не повернуся до Румунії, я не боягуз. Я навіть не поїхав, коли в Донецьку 2014 року почалося безумство. Сподіваюся, що ця війна, яку розпочали ідіоти, буде зупинена якнайшвидше», — цитує Мірчу Луческу видання Fanatik.

Нагадаємо, що Мірча Луческу 21 лютого разом із командою повернувся до України після зборів у Туреччині та живе на тренувальній базі «Динамо» під Києвом.

До речі, серед інших українських футболістів висловився про ситуацію у країні лідер «Динамо» Віктор Циганков.

«До кінця не вірю, що це відбувається з нами. Але люблю Україну сильніше, ніж будь-коли і пишаюся тим, що я — українець. Це наш дім, і ніхто в нас його не забере. Слава нашим героям, які захищають наші кордони. Слава Україні», — написав Віктор Циганков, який народився, до речі, в Ізраїлі, де тоді грав його батько.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призер Олімпійських ігор Дар'я Білодід закликала Росію та Білорусь припинити агресію .

Фото ФК «Динамо»

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